iCloud-Spiegel: „Download entfernen“ unter Sonoma nur in Verbindung mit Speicher-Optimierung

Nach dem Update auf macOS Sonoma wundern sich einzelne Mac-Besitzer, dass die Option „Download entfernen“ beim Rechtsklick auf ein in der iCloud gespiegeltes Verzeichnis oder einzelne Datei nicht mehr zur Verfügung steht. Apple hat diese Funktion allerdings nicht versehentlich entfernt, sondern macht mit macOS Sonoma bewusst einen Unterschied zwischen dem Synchronisieren von Daten mithilfe von iCloud und der Speicherplatzoptimierung.

Unter macOS Sonoma zeigt sich die Option, auf iCloud gespiegelte Elemente aus den Verzeichnissen „Schreibtisch“ und „Dokumente“ zu entfernen nur noch im Kontextmenü, wenn man auch die Speicheroptimierung von macOS aktiviert hat. Diese Option findet sich in den Systemeinstellungen im Bereich „iCloud“ und soll dafür sorgen, dass möglichst viele Dateien lokal vorgehalten werden, aber dennoch stets ausreichend Speicherplatz vorhanden ist. Die Funktion „Download entfernen“ kann man als nutzerbasierte Ergänzung dieser Speicherplatzoptimierung betrachten.

Generell lässt sich die Synchronisierung der in den Verzeichnissen „Schreibtisch“ und „Dokumente“ abgelegten Dateien über die „iCloud Drive“-Einstellungen aktivieren. Hierbei steht allerdings im Vordergrund, dass die Dateien über iCloud auch für den Zugriff von anderen Geräten aus zur Verfügung stehen.

Gelöschte Dateien bleiben 30 Tage lang verfügbar

Im Zusammenhang mit der Speicherung von Daten in iCloud ist es in zweierlei Hinsicht gut zu wissen, dass auf gelöschte Dateien im Anschluss noch 30 Tage lang zugegriffen werden kann. Das kann euch einerseits den Hintern retten, wenn mal versehentlich was entfernt wurde. Auf der anderen Seite sind so aber auch Dateien weiterhin problemlos einsehbar, die man vielleicht eigentlich gerne wirksam gelöscht hätte.

Ähnlich wie beispielsweise von Apples Fotos-App bekannt, gibt es auch für iCloud-Dateien einen Ordner mit dem Namen „Zuletzt gelöscht“. Ihr findet diesen, wenn ihr über iCloud.com auf iCloud Drive zugreift und könnt dort eventuell vorhandene Dateien wiederherstellen oder auch manuell dauerhaft löschen.