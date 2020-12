How Bad is Your Spotify: Künstliche Intelligenz analysiert Hörgewohnheiten

Wenn ihr Spotify hört und ein wenig Spaß mit künstlicher Intelligenz haben wollt, schaut euch das Projekt „How Bad Is Your Spotify?“ an. Der von Mike Lacher und Matt Daniels erstellte Algorithmus zerpflückt eure Hörgewohnheiten.

Den offiziellen Spotify-Jahresrückblick 2020 konntet ihr ja schon zu Monatsbeginn abrufen. „How Bad Is Your Spotify?“ stöbert nun die Ausrutscher in eurem Spotify-Verlauf auf. Wobei längst nicht alles Feedback schlecht ist. Ihr könnt dem Algorithmus bei der Live-Analyse zusehen und hier und da gab es bei uns durchaus auch lobenswerte Kommentare, zudem haben die Entwickler dafür gesorgt, dass man während des Vorgangs auch schmunzelt und hier und da ein wenig unterhaltsame Interaktion zustande kommt.

Für die Analyse greift die Webseite auf die offizielle Spotify-Schnittstelle zu, es geht also trotz Anmeldung alles mit rechten Dingen zu. Die Bewertung selbst erfolgt auf Basis von mehr als zwei Millionen Indikatoren für „gute“ Musik, hier fließen Empfehlungen und Bewertungen anerkannter Fachmedien mit ein.

Spotify-Weihnachtslieder beeinflussen Empfehlungen

Wofür die Entwickler von „How Bad Is Spotify?“ nichts können: Bei der Auswertung wird einmal mehr eine große Schwäche von Spotify deutlich, die sich so teilweise aber auch bei anderen Anbietern bemerkbar macht. Spotify präsentiert sich nämlich ausgesprochen stur und dumm, wenn es um Ausnahmen bei den Hörgewohnheiten geht. So sorgt beispielsweise das aktuell weit verbreitete Abspielen von Weihnachts-Playlists dafür, dass eure persönlichen Mixes wild durcheinander gewürfelt werden. Ein Weihnachtslied von Frank Sinatra kann dann mal eben „New York, New York“ in die persönliche Auswahl katapultieren. Über ähnlich negative Erlebnisse berichten Nutzer, die zwischendrin etwa Kinderlieder oder auch Hörbücher gehört haben.

Natürlich bietet Spotify die Möglichkeit, in den Einstellungen eine „Private Session“ zu aktivieren. Komfortabel ist das allerdings nicht. Wenigstens eine Einstellung „Hörbücher, Kinderlieder und Weihnachtsmusik nicht berücksichtigen“ wäre als dauerhaft aktive Option wünschenswert. Noch besser wäre es, wenn Spotify diesen naheliegenden Umstand einfach standardmäßig berücksichtigt.