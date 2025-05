HoudahGeo: Spezialwerkzeug für Geodaten-Korrektur in Version 7

HoudahGeo ist als leistungsfähiges Geotagging-Tool schon etliche Jahre am Markt. Die Software ermöglicht es, Bild- und inzwischen auch Videodateien im Nachhinein mit Standortdaten zu versehen. Ganz neu wurde HoudahGeo jetzt in Version 7 veröffentlicht.

Zunächst einmal wollen wir k kurz auf den Unterschied zur Fotos-App von Apple eingehen. Dort kann man über die Informationen zu einzelnen Fotos ja auch Ortsdaten ergänzen, diese Informationen sind allerdings mit Apples Fotomediathek verknüpft, während HoudahGeo die Standortdaten dauerhaft direkt in die Bild- oder Videodateien schreibt.

Spezialwerkzeug für Geodaten-Korrektur

Neben der Möglichkeit, eine präzise manuelle oder auch automatische Geokodierung zu erstellen, lassen sich mithilfe von HoudahGeo ergänzende Ortsbezeichnungen, Beschreibungen und Tags manuell hinzufügen. Die mit der Anwendung bearbeiten Metadaten bleiben unabhängig von der Weitergabe in die Fotos eingebunden und sind mit nahezu allen Foto-Apps kompatibel. Werden in der Apple-Fotomediathek gespeicherte Bilder mithilfe von HoudahGeo bearbeitet, so kann die Fotos-App nach Abschluss der Änderungen direkt darüber informiert werden.

Die neue Version 7 der App bringt allem voran die Möglichkeit, auch Videos um Geotagging-Informationen zu erweitern. Zudem wurde die Benutzeroberfläche der App überarbeitet und die Bedienung in verschiedenen Bereichen verbessert.

Eine der Hauptfunktionen von HoudahGeo ist die Möglichkeit, Bilder auf Basis eines GPS-Tracks automatisch um Ortsangaben zu erweitern. Die Anwendung kombiniert hierfür die Aufnahmezeiten der Bilder mit der als Referenz angegebenen GPS-Datei. Auf ähnliche Weise lassen sich auch Fotos im Nachhinein automatisch um Ortsangaben erweitern, wenn ein mit einem iPhone oder einer GPS-Kamera zur selben Zeit erstelltes Referenzfoto vorliegt, bei dem Geodaten enthalten sind.

Vollversion kostet 43 Euro

HoudahGeo lässt sich kostenlos laden und ausprobieren. Allerdings ist die Bearbeitung von Bildern dann auf maximal fünf Stück beschränkt. Die Vollversion der App ist für 43 Euro erhältlich.