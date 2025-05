Homey bindet den Haustier-Tracker Tractive ins Smarthome ein

Die Smarthome-Zentrale Homey ist für ihre weitreichende Kompatibilität bekannt. Ziel ist es, den gemeinsamen Betrieb und die Verknüpfung von möglichst vielen Geräten der unterschiedlichsten Hersteller zu ermöglichen. Dabei ist Homey hier und da durchaus für eine Überraschung gut. So ist es beispielsweise auch möglich, den Haustier-Tracker Tractive in das Smarthome-System einzubinden.

Es gibt vermutlich wichtigere Dinge rund um die Automatisierung von Wohnung und Haus. Die neue Option könnte Homey-Nutzer, die einen solchen Tracker für ihre Haustiere verwenden, aber durchaus zum Experimentieren anregen. Ein Klassiker wären beispielsweise über die Tractive-App hinausgehende Benachrichtigungen, wenn der Hund den Garten verlässt oder einen bestimmten Bereich betritt. Homey kann dann beispielsweise beim Nutzer vorhandene Smarthome-Komponenten dazu veranlassen, optische oder akustische Signale auszugeben.

Tractive ist ein Neuzugang unter den zahlreichen für das Homey-System verfügbaren Apps. Wenn man Homey nicht kennt, ist diese Bezeichnung vermutlich etwas irritierend. Genau genommen handelt es sich hier um Erweiterungen für das Homey-System, mit deren Hilfe sich die jeweiligen Geräte integrieren lassen.

Eine Übersicht aller aktuell verfügbaren Homey-Erweiterungen findet ihr auf der Homey-Webseite. Mittlerweile sind es so viele, dass diese in unterschiedliche Kategorien aufgeteilt und jeweils mit eigenen Charts versehen werden.

Kostenlose Mini-Cloud oder Homey Pro

Wenn man sich lediglich einen ersten Eindruck von Homey verschaffen will, ist die Cloud-Variante der beste Einstieg. Hier kann man kostenlos bis zu fünf Geräte verbinden und mit den von Homey angebotenen Verknüpfungen und Workflows experimentieren.

Bei Gefallen bietet Homey entweder zusätzliche Leistungen per Abo oder ein Lifetime-Paket in Form eines Hardware-Kaufs an. Der Homey Pro unterstützt in der großen Version zum Preis von 399 Euro dann auch alle denkbaren Protokolle, darunter Matter, Thread, Zigbee und Bluetooth.