HomePod mini vorab schon ausverkauft: Wartezeiten bis Januar

Die Vorbestellungen für den HomePod mini übersteigen Apples Lieferkapazitäten offenbar deutlich. Schon eine Stunde nach Bestellstart wird im Apple Store eine Wartezeit von rund zwei Monaten angezeigt.

Wer den HomePod mini aktuell in Weiß bestellen will, muss den Angaben im Apple Store zufolge im schlimmsten Fall bis zum 11. Januar warten. Bei der Variante in Space Grau sieht es ein klein wenig besser aus, Apple gibt hier einen Lieferzeitraum zwischen dem 23. Dezember und dem 4. Januar an.

Der neue HomePod dürfte insbesondere auch aufgrund seines für Apple-Verhältnisse günstigen Preises von 96,50 Euro das Interesse viele Nutzer geweckt haben. Damit kostet der Siri-Lautsprecher weniger, als Apples neue MagSafe-Hüllen. Neben der Lautsprecherfunktion kann der HomePod mini auch als HomeKit-Hub und für die Sprachsteuerung unter anderem von Smarthome-Zubehör verwendet werden.

Ob der neue Apple-Lautsprecher über Apples Handelspartner früher lieferbar ist, bleibt abzuwarten. Mit dem Bestellstart haben mehrere Onlinehändler den HomePod mini bereits in ihr Angebot aufgenommen, halten sich bezüglich der Verfügbarkeit jedoch bedeckt. So spricht beispielsweise MediaMarkt lediglich von einer Lieferung ab Veröffentlichungsdatum.