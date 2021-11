HomeKit-Thermostat für elektrische Fußbodenheizungen von Meross

Das neue Meross-Thermostat für elektrische Fußbodenheizungen wird in Deutschland zum Preis von 65,99 Euro angeboten. Meross weitet sein Angebot mittlerweile verstärkt in neue Bereiche aus und will sich als Allround-Anbieter für HomeKit-Zubehör zu attraktiven Preisen positionieren. Kürzlich erst hat der Hersteller seine Heizkörper-Regler in einer überarbeiteten Version vorgestellt, und seit diesem Monat erhältliche LED-Schreibtischlampe gibt es aktuell noch als Black-Friday-Angebot mit 20 Prozent Preisnachlass.

