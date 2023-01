HomeKit-Steckdosenleiste von TP-Link für 33 Euro im Angebot

Der Netzwerkausstatter TP-Link hat den Preis für seine Smarthome-Steckdosenleiste TP-Link Tapo P300 weiter reduziert. Zumindest aktuell lässt sich die Mehrfachsteckdose zum Preis von 33 Euro bestellen und ist somit gerade günstiger zu haben, als die sonst in diesem Bereich regelmäßig zu niedrigen Preisen angebotenen Produkte von Herstellern wie Meross.

Bemerkenswert an der TP-Link Tapo P300 ist die Tatsache, dass es sich hierbei um die bislang einzige in Deutschland angebotene und mit HomeKit kompatible Steckdosenleiste handelt, die auch über einen USB-C-Ladenanschluss verfügt. USB-A-Buchsen sind an Mehrfachsteckdosen ja längst keine Seltenheit mehr, auch die P300 verfügt über zwei davon, ergänzend findet sich hier aber immerhin auch ein USB-C-Anschluss, der verbundene Geräte mit einer maximalen Ladeleistung von 18 Watt versorgen kann.

Neben den USB-Anschlüssen verfügt die Tapo P300 über drei Schuko-Steckplätze, die um 45 Grad abgewinkelt angeordnet sind und per App oder Sprachbefehl unabhängig von einander geschaltet werden können. LEDs zeigen jeweils den aktuellen Schaltzustand der Steckdosen an. Die Gesamtleistung der drei 230-Volt-Steckdosen gibt der Hersteller mit 2.300 Watt beziehungsweise bis zu 10 Ampere Gesamtstrom an. Ein Hauptschalter erlaubt es, alle drei Steckdosen gemeinsam auch manuell ein- oder auszuschalten.

WLAN-Steckdose mit HomeKit, Alexa und Google Home

Mit dem Heimnetz lässt sich die TP-Link Tapo P300 über WLAN verbinden und ist neben HomeKit und der App des Herstellers auch mit Amazon Alexa und Google Home kompatibel. Der Anschluss ans Stromnetz erfolgt über ein anderthalb Meter langes Anschlusskabel und mit Blick auf die Verwendungsmöglichkeiten erlauben es entsprechende Bohrungen auf der Rückseite, die Steckdose alternativ zum einfachen Hinlegen auch quer oder im Hochformat an der Wand zu befestigen.

Bitte prüft jeweils den für euch auf der Produktseite angezeigten Preis. Es ist davon auszugehen, dass der aktuelle Preisnachlass nur für eine begrenzte Menge beziehungsweise einen limitierten Zeitraum gilt.