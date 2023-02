Homebridge bringt auch Blink-Kameras in HomeKit

Homebridge setzt im optimalen Fall einen dauerhaft aktiven Server voraus. Dies kann ein Raspberry Pi, ein NAS-System oder auch ein Desktop-Rechner mit macOS, Windows oder Linux sein. Die Anwendung gibt sich Apple Home gegenüber als Hub aus und wird mit einem softwareseitig erzeugten HomeKit-Code angemeldet. Anschließend werden die über Plug-ins wie das oben erwähnte „Blink for Home“ eingebundenen Geräte an HomeKit weitergereicht, wie dies beispielsweise auch bei Hub-Lösungen wie Philips Hue, IKEA oder Aqara der Fall ist.

Im Zusammenhang mit der Homebridge-Erweiterung lassen sich die Blink-Kameras auch als Alarmsystem konfigurieren, dass sich dann manuell oder auch automatisch, etwa wenn die letzten Person das Haus verlässt, scharf schalten lässt. Blink selbst bietet auch in der eigenen App detaillierte Möglichkeiten zur Konfiguration und Aktivierung des in der Outdoor-Kamera verbauten Bewegungssensors – dazu zählt auch, den Sensor nur für bestimmte Bildbereiche scharf zu schalten.

Die in verschiedenen Ausführungen erhältlichen Blink-Kameras haben wir hier ja immer wieder mal erwähnt. Insbesondere die Outdoor-Kamera von Blink zeigt sich angesichts der Tatsache, dass zwei AA-Batterien für die Stromversorgung ausreichen, sehr flexibel verwendbar. Seit kurzem bietet Blink hier eine passende Solarpanel-Halterung als Upgrade an, mit deren Hilfe sich die ohnehin schon mit zwei Jahren angegebene Batterielaufzeit massiv erweitern lässt.

Das Plug-in Blink for Home könnte für Besitzer von Sicherheitskameras des Herstellers Blink ein Anreiz sein, sich mit dem HomeKit-Emulator Homebridge zu befassen. Die Erweiterung macht es nicht nur möglich, das Bild der Blink-Kameras in HomeKit einzubinden, sondern übermittelt auch gleich noch die Werte der in den Kameras verbauten Bewegungs- und Temperatursensoren an Apple Home. Beides steht dann dann wie direkt mit HomeKit kompatibles Zubehör nicht nur zum Abruf über Apples Home-App oder andere HomeKit-Anwendungen, sondern auch im Rahmen von Automatisierungen zur Verfügung.

Video und Sensoren in der Home-App Homebridge bringt auch Blink-Kameras in HomeKit

