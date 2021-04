Hands-on: Ein Blick auf das HomeKit-Thermostat von Meross

Der Anbieter Meross hat seit vergangener Woche mit HomeKit kompatible Heizkörperthermostate im Programm. Wir haben einen Blick auf die preislich attraktive Alternative zu Tado & Co. geworfen.

Meross setzt bei seinen Heizkörperthermostaten auf 433MHz-Funk – eine reichweitenstarke und stromsparende Lösung, die allerdings einen zusätzlichen Hub erfordert. Dementsprechend liegt dem von Meross zum Preis von 79,99 Euro angebotenen Starterset ein kleiner WLAN-Hub bei, der über 2,4 GHz die Verbindung zum Heimnetz und damit HomeKit herstellt. Anschließend können bis zu 16 Meross-Thermostate mit einem einzelnen Hub verbunden werden.

Um den Hub in HomeKit einzubinden, scannt ihr einfach den aufgeklebten HomeKit-Code mithilfe von Apples Home-App. Damit ist die Basis für die Integration der Thermostate geschaffen. Diese müssen für sich allerdings über die App des Herstellers hinzugefügt werden. Dazu tippt ihr, nachdem ihr den Hub mit HomeKit verbunden habt, zunächst auf das +-Symbol in der Meross-App, um den Hub als „ungebundenes Gerät“ zur Meross-App hinzuzufügen. Anschließend könnt ihr ebenfalls über die +-Taste in der App eure Thermostate hinzufügen. Dieser Vorgang wird in der Meross-App Schritt für Schritt erklärt. Danach erscheinen die Thermostate automatisch in HomeKit, und zwar zunächst im gleichen Raum, zu dem ihr auch den Hub hinzugefügt habt. Wie bei allen HomeKit-Produkten lässt sich die Raumzuweisung anschließend ändern beziehungsweise korrigieren.

Die Heizungsteuerung kann dann wahlweise über HomeKit oder die Meross-App erfolgen. In HomeKit seht ihr die Standardansicht für Thermostate inklusive der aktuellen Raumtemperatur und könnt den gewünschten Wert in der App oder auch per Siri vorgeben. Die Meross-App bietet hier auch in den Screenshots unten zu sehen ein paar mehr Optionen, darunter auch die Möglichkeit zum Erstellen von detaillierten Zeitplänen sowie eine Lüftungserkennung.

Wenn ihr die Temperatur direkt am Heizkörper ändern wollt, werdet ihr vermutlich zunächst vergeblich versuchen, am Thermostat zu drehen. Fehlanzeige – die Temperaturregelung ist ausschließlich über den Touch-Bildschirm am Thermostat möglich und hier muss man wissen, dass man um diesen zu aktivieren, die richtigen Punkte antippen muss. Das Display reagiert bei Berührung im Bereich des Kringels unten oder der seitlichen Tasten für Plus und Minus. Sobald die Anzeige leuchtet, könnt das Thermostat über diese Tasten auch bedienen. Je nach Montageort kann dies allerdings auch ungeschickt sein. An der Funktionsweise gibt es ansonsten jedoch nichts zu meckern. Mit etwas Zeitversatz reagiert der integrierte Motor auf die Änderungen, die Geräuschentwicklung ist dabei angenehm dezent.

Den Preis für das Starterkit haben wir mit 79,99 Euro bereits erwähnt. Einzelne weitere Thermostate sind zum Preis von 45 Euro erhältlich, aktuell gibt es hier im Rahmen einer Einführungsaktion die Möglichkeit, einen 20-Prozent-Rabattgutschein zu aktivieren.

Produkthinweis Meross Smart WLAN Heizkörperthermostat kompatibel mit HomeKit, Fernsteuerung Heizungsthermostat Kompatibel mit Siri,... 79,99 EUR