„haben nicht im Entferntesten an Touchscreens gedacht“

Im Vorfeld der am Dienstag endlich vorgestellten Macs mit Apple-Prozessoren war viel spekuliert worden, wie sich die neuen Geräte wohl von ihren Vorgängern unterscheiden würden. Nicht wenige Marktbeobachter wetteten darauf, dass Apple die Einführung eigener Prozessoren zum Anlass nehmen würde, auch das Äußere von MacBook Air und MacBook Pro gründlich zu überarbeiten.

why in the mac app store is there a human hand touching macos interface elements pic.twitter.com/51xyCDYCHB — Louie Mantia, Jr. (@Mantia) November 13, 2020

Die durch die neuen Prozessoren möglich gemachte Lauffähigkeit von iOS-Anwendungen auf dem Mac, befeuerte zudem Gerüchte, Apple könnte an neuen MacBook-Modellen mit integrierten Touchscreens arbeiten, die im macOS-Betrieb wie reguläre Monitore, beim Einsatz von iOS-Anwendungen jedoch als berührungsempfindliche Multitouch-Oberflächen fungieren würden.

Mittlerweile steht fest: Apple hat die Rechner äußerlich so gut wie nicht überarbeitet sondern sich fast ausschließlich mit deren Innereien beschäftigt.

Apple war von den Gerüchten selbst überrascht

In diesem Zusammenhang sind die Gesprächsfetzen interessant, die der britische „Independent“ in dem Artikel „How Apple made its new M1 Chip, the latest MacBooks – and used its past to decide its future“ abgedruckt hat.

Die Tageszeitung hat sich mit Apples Marketing-Manager Greg „Joz“ Joswiak, dem Software-Chef Craig Federighi und dem führenden Hardware-Manager John Ternus unterhalten und hat dabei auch die Touchscreen-Gerüchte gestreift.

Diese, so Federighi, seien von Beginn an völlig substanzlos gewesen. Kurz nachdem Big Sur vorgestellt worden sei, sei die Gerüchteküche aufgedreht – Apple-intern habe man sich jedoch nur wundern können.

Laut Federighi habe man das neue Design von macOS Big Sur entworfen, ohne auch nur im Entferntesten an Touchscreens gedacht zu haben. Natürlich habe man sich von iPhone und iPad inspirieren lassen, dass was die Ästhetik von macOS Big Sur jetzt ausmache, habe jedoch überhaupt nichts mit Display-Berührungen zu tun gehabt.