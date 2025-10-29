ifun.de — Apple News seit 2001. 45 000 Artikel

8 Stück für 3,49 Euro

Günstige Selbstklebe-Kabelclips wollen für Ordnung sorgen
Artikel auf Mastodon teilen.
2 Kommentare 2

Kabelclips können nicht nur auf dem Schreibtisch für Ordnung sorgen. Der Anbieter Joyroom ist vor allem durch günstiges Zubehör wie Akkus und iPhone-Halterungen bekannt. Aktuell weist uns das Unternehmen aber auf ein Sonderangebot für seine Kabelhalter aus Silikon hin. Diese sind als 8er-Pack für kurze Zeit für nur 3,49 Euro erhältlich.

Um den Aktionspreis zu erhalten, müsst ihr zunächst die schwarze Version der Kabelhalter in den Einkaufswagen von Amazon legen und anschließend beim Auschecken den Gutscheincode JU97H7RR in das entsprechende Feld unter dem Bezahlmittel eingeben. Der Rabatt wird mit einem Klick auf den Bestätigungspfeil aktiviert und vor dem Kaufabschluss mit dem Endpreis angezeigt.

Joyroom Kabelclip

Ersatz-Klebepads mit dabei

Bei den Kabelclips von Joyroom handelt es sich um selbstklebende runde Silikonhalterungen, in die sich ein Kabel einstecken und fixieren lässt. Laut Produktbeschreibung ist die Aussparung acht Millimeter groß, sodass auch stärkere Kabel darin Platz finden. In der Beschreibung des Herstellers ist sogar davon die Rede, dass gleichzeitig drei Standardkabel oder zwei dicke Kabel darin untergebracht werden können. Die Öffnung der Halter ist so konzipiert, dass die Kabel einfach eingedrückt und ebenso leicht wieder entnommen werden können.

Joyroom Kabelclips

Die rückseitige Klebefläche soll dafür sorgen, dass die Kabelclips zuverlässig auf glatten Oberflächen haften und sich bei Bedarf rückstandslos entfernen lassen. Auch eine Mehrfachverwendung ist vorgesehen und möglich. Im Lieferumfang sind zwei Ersatz-Klebepads enthalten, mit deren Hilfe man die Kabelhalter dann an einem anderen Ort montieren kann.

Joyroom bietet seine Kabelhalter aus Silikon auch in den Farben Braun, Gelb, Grün und Weiß an. Hier liegen die Verkaufspreise für ein 8er-Set allerdings bei 7,99 beziehungsweise 8,99 Euro. Der Aktionscode für einen Rabatt um 50 Prozent gilt jedoch ausschließlich für die Produktvariante in Schwarz.

Produkthinweis
JOYROOM 8 Stück Kabelhalter Silikon Kabelclips Schreibtisch Kabel Organizer Selbstklebend Kabelmanagement für Büro,... 6,99 EUR 10,99 EUR
Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
29. Okt. 2025 um 15:59 Uhr von Chris Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 45.000 weitere hätten wir noch.
    2 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

    • Amazon hat das System inzwischen ziemlich vermurkst: Man muss den eingeben, aktivieren und dann wird der Rabatt erst beim nächsten Schritt vor dem Bezahlen angezeigt. Teils war es bei mir auch schon so, dass ich das Produkt nachdem ich den Code aktiviert hatte aus dem Warenkorb löschen und erneut hinzufügen musste.

    Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 45000 Artikel in den vergangenen 8772 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven