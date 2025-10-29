Günstige Selbstklebe-Kabelclips wollen für Ordnung sorgen

Kabelclips können nicht nur auf dem Schreibtisch für Ordnung sorgen. Der Anbieter Joyroom ist vor allem durch günstiges Zubehör wie Akkus und iPhone-Halterungen bekannt. Aktuell weist uns das Unternehmen aber auf ein Sonderangebot für seine Kabelhalter aus Silikon hin. Diese sind als 8er-Pack für kurze Zeit für nur 3,49 Euro erhältlich.

Um den Aktionspreis zu erhalten, müsst ihr zunächst die schwarze Version der Kabelhalter in den Einkaufswagen von Amazon legen und anschließend beim Auschecken den Gutscheincode JU97H7RR in das entsprechende Feld unter dem Bezahlmittel eingeben. Der Rabatt wird mit einem Klick auf den Bestätigungspfeil aktiviert und vor dem Kaufabschluss mit dem Endpreis angezeigt.

Ersatz-Klebepads mit dabei

Bei den Kabelclips von Joyroom handelt es sich um selbstklebende runde Silikonhalterungen, in die sich ein Kabel einstecken und fixieren lässt. Laut Produktbeschreibung ist die Aussparung acht Millimeter groß, sodass auch stärkere Kabel darin Platz finden. In der Beschreibung des Herstellers ist sogar davon die Rede, dass gleichzeitig drei Standardkabel oder zwei dicke Kabel darin untergebracht werden können. Die Öffnung der Halter ist so konzipiert, dass die Kabel einfach eingedrückt und ebenso leicht wieder entnommen werden können.

Die rückseitige Klebefläche soll dafür sorgen, dass die Kabelclips zuverlässig auf glatten Oberflächen haften und sich bei Bedarf rückstandslos entfernen lassen. Auch eine Mehrfachverwendung ist vorgesehen und möglich. Im Lieferumfang sind zwei Ersatz-Klebepads enthalten, mit deren Hilfe man die Kabelhalter dann an einem anderen Ort montieren kann.

Joyroom bietet seine Kabelhalter aus Silikon auch in den Farben Braun, Gelb, Grün und Weiß an. Hier liegen die Verkaufspreise für ein 8er-Set allerdings bei 7,99 beziehungsweise 8,99 Euro. Der Aktionscode für einen Rabatt um 50 Prozent gilt jedoch ausschließlich für die Produktvariante in Schwarz.