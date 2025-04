Grafik-App Pinta: Version 3.0 bringt die „Add-ins“ zurück

Die Grafik-Anwendung Pinta ist zwei Jahre nach ihrem letzten großen Update jetzt in Version 3.0 erhältlich. Über diesen Zeitraum hinweg haben die am Pinta-Projekt beteiligten Entwickler insbesondere auch den technischen Unterbau der Anwendung überarbeitet. Die Software basiert jetzt auf der Programmbibliothek GTK4, was neben Verbesserungen der Benutzeroberfläche vor allem auch die Unterstützung von Grafikprozessoren optimieren sowie für eine bessere Einbindung in macOS und Windows ermöglichen soll.

Darüber hinaus führen die Entwickler im Zusammenhang mit dem Update auf Pinta 3.0 eine stattliche Reihe von Neuerungen und Verbesserungen auf, darunter auch die Rückkehr der mit Version 2.0 aus technischen Gründen entfernten „Add-ins“.

Bei den „Add-ins“ handelt es sich um Erweiterungen wie zusätzliche Effekte, Werkzeuge und Pinsel oder auch die Unterstützung weiterer Dateiformate, die über ein in die App integriertes System verwaltet und integriert werden können.

Ein wenig wie Microsoft Paint für den Mac

Pinta hat seinen Ursprung in der Bildbearbeitung Paint.NET, die ihrerseits einmal als Alternative zu Microsoft Paint entstanden ist. Die App hat den Anspruch, sich mit einer intuitiven Benutzeroberfläche möglichst leistungsfähig und vielseitig zu präsentieren. Die Benutzeroberfläche, Werkzeuge und Bedienelemente lehnen sich dabei optisch zum Teil an die aus anderen Anwendungen bekannten Standards an. Als Anwender soll man sich auf diese Weise einfacher in der App zurechtfinden.

Zumindest, wenn man über den Standard-Funktionsumfang der App hinausgehen will, ist ein Blick in das umfangreiche Online-Benutzerhandbuchs zu Pinta eine gute Idee. Hier wird nicht nur der Funktionsumfang der Anwendung vollumfassend erklärt, sondern ihr findet auch ein Kapitel, das sich ausschließlich mit den verfügbaren Tastenkürzeln und der damit möglichen Effizienzsteigerung befasst.