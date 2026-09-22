Govee: Zwei neue smarte Leuchten mit Matter-Support

Govee hat sein Angebot um zwei neue smarte Leuchten erweitert, die direkt auch in Deutschland erhältlich sind. Ein Tisch-Wandfluter sorgt für die indirekte Beleuchtung in Innenräumen und ein Set aus zwei Kugelleuchten ist für den Einsatz im Freien, beispielsweise als Weihnachtsdekoration, geeignet. Beide Neuheiten lassen sich mithilfe der Govee-App steuern und über Matter in Smarthome-Systeme einbinden.

Tisch-Wandfluter mit zwei Lichtquellen

Govee sieht den neuen Wandfluter für den Einsatz auf Nachttischen oder Kommoden vor und kombiniert zwei getrennt steuerbare Lichtquellen. Während die Vorderseite als reguläre Tischleuchte dient, strahlt eine zweite Lichtquelle auf der Rückseite die Wand an. Farbe und Helligkeit lassen sich für beide Bereiche unabhängig voneinander einstellen.

Für die Wandbeleuchtung stehen drei separat ansteuerbare Zonen zur Verfügung. Eine Linsenkonstruktion soll das Licht dabei so verteilen, dass auch bei lediglich 20 Zentimetern Abstand zur Wand eine größere Fläche ausgeleuchtet wird. Die Leuchte lässt sich vom Sockel abnehmen und flexibel ausrichten.

Die Farbtemperatur lässt sich laut Hersteller zwischen 1.000 und 10.000 Kelvin einstellen. Über die Govee-App stehen mehr als 80 vorgefertigte Lichtszenen zur Verfügung. Optional können Helligkeit und Farbtemperatur im Tagesverlauf automatisch angepasst und an Sonnenauf- und -untergang gekoppelt werden.

Der Wandfluter ist über den Onlineshop von Govee oder über Amazon zum Preis von 89,99 Euro erhältlich.

Zwei Kugelleuchten für draußen

Die Govee Kugelleuchten werden als Außen- und Weihnachtsdekoration vermarktet. Das Set besteht aus zwei Leuchtkugeln mit jeweils 30 Zentimetern Durchmesser und 140 einzeln ansteuerbaren LEDs. Neben einfarbigen lassen sich auch mehrfarbige und bewegte Lichteffekte erzeugen. Auch hier stehen über die Govee-App zahlreiche Lichtszenen bereit.

Die beiden Kugeln sind über ein zwei Meter langes Kabel miteinander verbunden und können somit nicht unabhängig voneinander platziert werden. Die Leuchten und die zugehörige Steuerbox sind nach IP67 gegen Wasser geschützt und sollen auch bei Temperaturen bis minus 20 Grad Celsius verwendet werden können.

Die Govee Kugelleuchten werden regulär für 129,99 Euro angeboten. Beim Kauf über Amazon lässt sich zur Markteinführung ein Rabattcoupon über 20 Euro aktivieren.