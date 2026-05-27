Govee-Tischlampe: Flexible Beleuchtung für drinnen und draußen

Mit der seit wenigen Wochen erhältlichen Tischlampe von Govee konnten wir inzwischen ein paar praktische Erfahrungen sammeln. Dank integriertem Akku eignet sich das Gerät hervorragend für warme Abende im Garten oder auf dem Balkon. Über USB-C lässt sich die Lampe nicht nur aufladen, sondern bei Bedarf auch dauerhaft mit Strom versorgen. Alternativ zur mobilen Nutzung lässt sich die Govee-Tischlampe beispielsweise im Winter auch dauerhaft in der Wohnung einsetzen.

Die Lampe ist 34 cm hoch und wiegt knapp 900 Gramm. Ein 14 × 14 cm großer Sockel sorgt für sicheren Stand. Auf der Oberseite befindet sich ein Ein-/Aus-Schalter, mit dem man durch doppeltes Drücken auch zwischen verschiedenen vorgegebenen Lichteinstellungen wechseln kann. In vollem Umfang lässt sich die Leuchtleistung über die Govee-App konfigurieren.

Ladezustand wird nur in der App angezeigt

Govee gibt die Akkulaufzeit bei Betrieb mit bis zu 30 Stunden an. In unseren Tests hielt die Lampe als Nachtlicht 24 Stunden am Stück durch.

Leider ist auch der Akkustand nur über die App des Herstellers einsehbar. Hier wäre es schön, wenn die Lampe eine kleine LED-Anzeige integriert hätte oder auf sonstige Weise Feedback geben könnte. Auch beim Aufladen gibt es eine Besonderheit zu beachten. Im Lieferumfang ist kein Netzteil enthalten und die Lampe kann nur mit einfachen 5-Volt-USB-Netzteilen geladen werden. Neuere, intelligente USB-C-Netzteile erkennen den Strombedarf der Lampe nicht und liefern daher keinen Strom.

Gute Leuchtkraft und zahlreiche Effekte

Die von Govee verbauten LEDs können Weißlicht mit verschiedenen Farbtemperaturen und einer Helligkeit von bis zu 500 lm abgeben. Damit taugt das Gerät auch als kleine Leselampe.

Bei Nutzung der Bunt-LEDs stehen neben festen Farben zahlreiche animierte Ambient- und Effektszenen bereit. Über die Govee-App kann man nicht nur zwischen den vorbereiteten Optionen wählen, sondern auch eigene Lichtszenen kreieren. Dabei lässt sich der Randbereich segmentiell und das Zentrum der Leuchtfläche unabhängig davon ansteuern. Angesichts der zahlreichen bereits integrierten Szenen dürfte man diese Funktion allerdings eher selten nutzen.

Optional kann die Tischlampe auch als „Lichtorgel“ verwendet werden. Ein Mikrofon findet sich allerdings nicht direkt integriert, stattdessen wird hierfür das iPhone per Bluetooth-Verbindung verwendet.

Bluetooth, WLAN und Matter

Die App-Steuerung der Lampe kann sowohl per Bluetooth als auch über WLAN erfolgen. Letzteres ermöglicht die ortsunabhängige Bedienung, verkürzt allerdings auch die Standby-Laufzeit des Akkus. Im optionalen Energiesparbetrieb wird daher auf eine dauerhafte WLAN-Verbindung verzichtet und die Lampe überdauert auch einen längeren Zeitraum im Standby-Betrieb.

Über WLAN und Matter ist die Tischlampe von Govee auch mit Smarthome-Plattformen wie Apple Home kompatibel. Der Standard reduziert die Bedienmöglichkeiten allerdings auf ein paar grundlegende Optionen.

Bei Govee und Amazon im Preis reduziert

Die unverbindliche Preisempfehlung für die Tischlampe von Govee liegt bei 69,99 Euro. Aktuell bezahlt man beim Hersteller selbst und bei Amazon nur 55,99 Euro für das Gerät.