Google One: Googles VPN-Dienst erreicht iPad und iPhone

Der Suchmaschinen-Betreiber Google stellt seinen VPN-Dienst nun auch für Nutzer aktueller Apple-Mobilgeräte zur Verfügung und bietet euch dessen Aktivierung über die offizielle Google One-Applikation an.

Neues Features des Premium-Tarifs

Voraussetzung ist jedoch, dass ihr bereits über ein laufendes Google-One-Abonnement mit 2 Terabyte Speicherplatz verfügt. Nur im sogenannten Premium-Abo für 9,99 Euro pro Monat beziehungsweise 99 Euro im Jahr ist die VPN-Nutzung bereits inkludiert.

Wer den privaten Tunnel ins Netz unabhängig von Google One nutzen möchte, zahlt für die VPN-Funktion alleine 1,99 Euro im Monat. Google One ist Googles Speicherplatz-Abonnement, das sich mit bis zu fünf Personen teilen lässt und in Variationen mit 15 GB, 100 GB, 200 GB und 2 TB angeboten wird.

Der VPN-Dienst steht schon länger für Android-Anwender zur Verfügung und wird von Google als Surf-Schutz zum Verschleiern der eigenen IP und dem Verschlüsseln des persönlichen Internet-Traffics in offenen WLAN-Netzen beworben. Der für gewöhnlich sehr Datenhungrige US-Konzern betont in seiner Kommunikation zum Produktstart der VPN-Funktion für iOS und iPadOS, dass das eigene VPN einem Audit von unabhängigen Experten unterzogen wurde und unter anderem von der Internet of Secure Things Alliance zertifiziert wurde.

Deutlich günstiger als Mozilla

Wir bewerten die Attraktivität des zusätzlichen Surfschutzes als eher überschaubar. Wer bereits Google One-Kunde ist, darf sich über eine zusätzliche Datenschutzfunktion freuen die Anreiz zum Upgrade des eigenen Speicherplans bietet. Für Nutzer die nicht mit beiden Beinen in Googles Ökosystem stehen, lohnt sich die Buchung der neuen Option wahrscheinlich nicht.

Langfristig könnte sich das neue Google-Angebot jedoch positiv auf die Preise der Konkurrenz auswirken. Für das VPN von Mozilla werden aktuell 9,99 Euro pro Monat fällig (bzw. 4,99 Euro wenn man ein Jahr im Voraus bezahlt), ohne dass es hier zusätzlichen Online-Speicherplatz geben würde.