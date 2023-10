Google.com zeigt Nachrichten und Empfehlungen

Google.com ist seit Jahren die meistbesuchte Internetseite der Welt. Entsprechend relevant sind die Änderungen, die der Suchmaschinenanbieter auf der betont schlicht gehaltenen Webseite vornimmt.

Traditionell hat sich die Google-Startseite auf die Anzeige der Suchmöglichkeit beschränkt. Zwar konnten in den zurückliegenden Jahren immer mal wieder kleinere Änderungen beobachtet werden, eine portalähnliche Aufmachung, wie diese etwa bei Yahoo oder auch Bing angeboten wird, hat Google bis dahin jedoch nicht umgesetzt.

Startseite zeigt Discover Feed

Dies könnte sich schon bald ändern. So ist Google dazu übergegangen, in ersten Märkten ein Discover Feed auf der eigenen Webseite anzuzeigen und bietet dort nun auch am Desktop an, was auf der Google-Startseite bislang auf die Mobilversion beschränkt bleibt: Eine Webseite, die neben dem Suchfeld auch Nachrichteninhalte, Börseninformationen und Weblinks anbietet.

Dies ist der Webseite mspoweruser.com aufgefallen, die ein Bildschirmfoto der neuen Google-Startseite veröffentlicht hat.

Mit Discover Feed: google.com beim Aufruf aus Indien

Wie Google mittlerweile gegenüber US-Medienvertretern eingeräumt hat, handelt es sich bei der neuen Discover-Ansicht auf dem Desktop um ein auf Indien beschränktes Experiment. Unklar bleibt jedoch, was passiert, wenn Google das Experiment erfolgreich beendet hat. Ein weltweiter Rollout der neuen Discover-Ansicht ist nicht unwahrscheinlich.

Was uns die Vergangenheit gelehrt hat: Streaming-Anbieter und Portalbetreiber sprechen bei Preiserhöhungen und Neuerungen, von denen erst mal nur eine Auswahl der eigenen Kundschaft betroffen ist, so lange von Experimenten, bis die Vorbereitungen für eine weltweite Bereitstellung abgeschlossen wurden.