Geteilte Konten bei Disney+: Strengere Maßnahmen ab September

Disney hat erneut betont, dass es vom kommenden Monat an konkret gegen die gemeinsame Nutzung von Disney+ an unterschiedlichen Orten vorgehen will. Der Videodienst droht ja bereits seit Monaten damit, strenger gegen das sogenannte „Passwort-Sharing“ vorzugehen. Bislang war von konkreten Maßnahmen diesbezüglich aber noch nichts zu sehen.

Im Rahmen der Bekanntgabe der aktuellen Quartalszahlen hat der Disney-Boss Bob Iger erneut auf den bereits zuvor angekündigten Startschuss im September hingewiesen. Das Unternehmen hat schon über die vergangenen Wochen hinweg in einzelnen Ländern mit neuen Lösungswegen experimentiert. Nun hört es sich allerdings so an, als sei für September ein Start in allen von Disney+ bespielten Regionen geplant.

We started our password-sharing initiative in June. That kicks in, in earnest in September. By the way, we’ve had no backlash at all to the notifications that have gone out and to the work that we’ve already been doing. We know that we need stronger recommendation engines, and we’re working on that technology, and we need to make our marketing more efficient.