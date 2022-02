Fujitsu fi-8000 Series: Sechs neue Dokumenten-Scanner vorgestellt

Neu ist ebenfalls die geringere Stromaufnahme und der verbesserte Papiereinzug. Dieser soll mit „Automatic Separation Control“ und „Multi-Feed-Detection“ Fehleinzügen auch bei großen Scan-Geschwindigkeiten vorbeugen und passt Scanbereiche mit der Ausrichtungsfunktion „Overscan Control“ automatisch so an, dass schräg eingezogene Dokumente dennoch vollflächig erfasst werden.

Fujitsu unterscheidet dabei zwischen drei Modellvarianten, die alle in einer Version mit Flachbett (82xx) und in einer alleinstehenden Ausgabe (81xx) mit deutlich kleinerem Fußabdruck und halben Gewicht angeboten werden. Statt 8,8 Kilo bringen die Geräte ohne Flachbett nur 4 Kilo auf die Waage. Darüber hinaus unterscheiden sich die Modelle in Geschwindigkeit und Stromaufnahme.

