Für Prügelspiel „Melee Mania“: Apple und Disney kooperieren

Um den hauseigenen Spiele-Abo-Dienst Apple Arcade aufzupeppen setzt Apple fortan auf die Sogwirkung der bekannten Disney-Charaktere. Diese sollen für die Nachfrage nach „Disney Melee Mania“ sorgen, ein Prügelspiel, dessen bevorstehende Veröffentlichung Apple heute angekündigt hat.

Der Titel des Entwickler-Studios „Mighty Bear Games“ wird Charaktere aus dem Repertoire von Disney und von Pixar enthalten und diese in Multiplayer-3-gegen-3-Schlachten gegeneinander antreten lassen. Unter anderem mit dabei sind Gesichter aus Frozen, Mickey Mouse, Wreck-It Ralph, Moana und Buzz Lightyear.

Brawl Stars mit Disney-Charakteren

Apple und Disney scheinen dabei auf eine Nachfrage wie das Echtzeit-Strategiespiel Brawl Stars zu hoffen, das das Genre der Multiplayer-Battle-Arena auf dem Smartphone etablierte.

Wie gut sich die familienfreundlichen Gesichter der beliebten Disney-Titel dabei zum Prügeln eigenen muss abgewartet werden. Dass sich Action-Spiele und an sich friedliche Charaktere Erfolgreich miteinander kombinieren lassen hat Nintendo bereits mit der 1999 gestarteten Spiele-Serie Super Smash Bros. unter Beweis gestellt, in der die japanischen Spiele-Entwickler Charaktere aus Super Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda und Pokémon gegeneinander antreten lassen.

Kampfarena mit 3-vs.-3-Schlachten

In Disney Melee Mania sollen die einzelnen Kämpfe fünf Minuten dauern. Der Titel setzt dabei auf ein Highscore-Wettkampf, bei dem letztlich das Team mit den meisten Punkten gewinnt.

Der Spiele-Abo-Dienst Apple Arcade zählt inzwischen 200 Titel, enttäuschte zuletzt jedoch mit wenig interessanten Neuveröffentlichungen. In Disney Melee Mania sieht Apple jetzt ein Weihnachts-Highlight, das zusätzliche Anwender für das 5-Euro-Abo begeistern soll. Wann genau Disney Melee Mania über Apple Arcade verfügbar sein wird ist aktuell genau so unklar wie die Geräte-Unterstützung des Titels. Am Freitag, den 19. November wird erst mal „LEGO Star Wars: Castaways“ starten.