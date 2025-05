Führungswechsel bei Apple Music: Apple holt TikTok-Manager an Bord

Apple verstärkt sein Musikgeschäft mit einer erfahrenen Führungskraft aus der Branche: Ole Obermann, bislang verantwortlich für die globale Musikentwicklung bei TikTok, wird Apple Music künftig gemeinsam mit der langjährigen Apple-Managerin Rachel Newman leiten. Beide unterstehen direkt Oliver Schusser, der mehrere Dienste im Apple-Portfolio verantwortet, darunter auch Apple TV+ und das Zubehör-Portfolio von Beats.

Lisa Jackson: Bekommt zukünftig mehr Verantwortung

Obermann war über fünf Jahre bei TikTok tätig und spielte nach Angaben von Music Business Worldwide eine zentrale Rolle beim Ausbau des Musikangebots. Während seiner Amtszeit kehrte unter anderem der Katalog von Universal Music nach einer zeitweisen Lizenzpause auf die Plattform zurück. Zudem wurde die Zusammenarbeit mit internationalen Künstlern wie Taylor Swift, Billie Eilish oder Post Malone intensiviert. Seine Erfahrung mit Labels und Rechteinhabern dürfte Apple Music bei der Weiterentwicklung des Dienstes zugutekommen.

Neuordnung der Kontakte zu Regierungen

Auch in Apples Abteilung für Regierungsangelegenheiten gibt es Veränderungen. Die regionalen Teams in Europa und Asien unterstehen der Top-Managerin Lisa Jackson künftig direkt. Jackson ist bei Apple für die Bereiche Umwelt, Bildung und politische Themen verantwortlich.

Die Neuaufstellung erfolgt vor dem Hintergrund wachsender regulatorischer Anforderungen in zahlreichen Märkten. In der Europäischen Union sieht sich Apple mit Verfahren und Auflagen konfrontiert, die unter anderem Änderungen an den Betriebssystemen erforderlich machen. In Indien reagierte das Unternehmen auf politische Auflagen mit Zusagen zu Investitionen und lokaler Produktion bestimmter Gerätekomponenten.

Teil eines umfassenderen Konzernumbaus

Die aktuellen Personalwechsel stehen im Zusammenhang mit einer breiter angelegten Umstrukturierung im Unternehmen. In den vergangenen Monaten wurden bereits Bereiche wie der Einzelhandel sowie weitere technische Sparten neu organisiert. Ziel scheint es zu sein, zentrale Dienste und Geschäftsbereiche klarer aufzustellen und die Verantwortlichkeiten neu zu ordnen.