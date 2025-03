Apples Filialgeschäfte unter neuer Führung: O’Brien gibt Verantwortung ab

Apple stellt die Führung seines weltweiten Einzelhandelsbereichs neu auf. Nach Informationen aus Unternehmenskreisen soll Vanessa Trigub künftig als Vizepräsidentin für sämtliche Apple Stores und den operativen Einzelhandel verantwortlich sein.

Deirdre O’Brien: Bislang für Apples Filialgeschäfte verantwortlich

Ziel der Umstrukturierung sei es, Abläufe zu vereinfachen und die Führungsstruktur klarer zu gestalten. Dies berichtet der Wirtschaftsnachrichten-Dienst Bloomberg.

Mit dieser Änderung stärkt Apple die mittlere Führungsebene, während Deirdre O’Brien einen Teil ihrer bisherigen Zuständigkeiten abgibt und sich künftig auf die strategische Leitung des weltweiten Einzelhandels sowie der Personalabteilung konzentriert.

Langjährige Karriere innerhalb des Unternehmens

Trigub war bislang für einen Teil des amerikanischen Marktes sowie für operative Prozesse im Einzelhandel zuständig. Künftig soll sie auch die Leitung über die Regionen Europa/Naher Osten, Asien-Pazifik sowie Nord- und Südamerika koordinieren.

Vanessa Trigub ist seit vielen Jahren für Apple tätig. In Cupertino startete die Managerin mit einem Praktikum während der frühen Phase des iPhones. In den darauffolgenden Jahren arbeitete sie in verschiedenen Bereichen, darunter Finanzen, Unternehmensübernahmen und Einzelhandelsprozesse. 2023 übernahm sie eine Führungsrolle mit regionalem Schwerpunkt.

O’Brien übernahm die Store-Verantwortung erst 2019

Zweite Personalie im März

Die Veränderungen im Einzelhandel sind Teil einer umfassenderen Neuausrichtung des Konzerns. Bereits in der vergangenen Woche wurde eine weitere personelle Anpassung bekannt: Die Verantwortung für die Sprachassistenz Siri wurde neu verteilt und soll nun unter der Leitung des Vision-Pro-Projektverantwortlichen weiterentwickelt werden.

Apple betreibt weltweit über 500 Ladengeschäfte. Die Leitung dieses Bereichs gilt intern als besonders wichtig. Seit der Übernahme durch O’Brien im Jahr 2019 blieb die Führungsstruktur in diesem Bereich weitgehend stabil. Es soll bereits darüber spekuliert werden, ob Trigub mittelfristig die Nachfolge für O’Brien antreten könnte.