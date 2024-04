Frühlingsaktionen bei Audible, Storytel, BookBeat und Readly

Wenn ihr am Wochenende Hörbücher hören oder lesen wollt, dann tut das am besten draußen. Das Wetter soll ja super werden und lädt eigentlich zu Ausflügen und Parties im Freien ein, auf die nachfolgend aufgeführten Sonderaktionen wollen wir heute aber trotzdem noch hinweisen. Aktuell lassen sich die Angebote noch nutzen, doch die Audible-Offerte läuft beispielsweise am Montag aus.

3 Monate Audible für je 2,95 Euro

Beginnen wir gleich mit Audible (und machen es kurz): Hier könnt ihr weiterhin von einer Frühlingsaktion profitieren, in deren Rahmen man drei Monate (also drei Hörbücher) zum Preis von jeweils nur 2,95 Euro erhält. Obendrauf gibt es dann auch noch einen Gutschein über 15 Euro Audible-Guthaben. Das Angebot lässt sich wahlweise über Amazon oder direkt über die Audible-Webseite nutzen.

45 Tage Storytel Hörbuch-Flatrate gratis

Als nächstes haben wir die Hörbuch-Flatrate Storytel auf der Liste. Hier bietet sich gerade die Möglichkeit, das normalerweise 14,99 Euro pro Monat teure Angebot 45 Tage lang kostenlos zu testen. Falls euch der Anbieter nichts sagt, werft einen Blick auf unseren Bericht „Storytel ausprobiert“.

60 Tage Hörbücher mit BookBeat gratis

Ebenfalls in die Kategorie Hörbuch-Flatrate kann man das Angebot von BookBeat einsortieren. Hier kann man das normalerweise zu Preisen ab 9,99 Euro im Monat verfügbare Angebot 60 Tage lang kostenlos ausprobieren. Achtet darauf, dass ihr beim Abschluss möglicherweise den Aktionscode 60tgratis eingeben müsst.

2 Monate Readly Magazine und Zeitungen gratis

Zu guter Letzt haben wir dann noch die Lese-Flatrate Readly auf dem Programm. Deren aktuelles Aktionsangebot sieht einen kostenlosen Test über zwei Monate hinweg vor. Ein Readly-Konto kann mit bis zu fünf Profilen genutzt werden und die Auswahl bietet neben zahlreichen deutschen auch internationale Zeitungen und Magazine.

Bitte beachtet, dass all die oben genannten Angebote teilweise Pausezeiten nach einer vorherigen Nutzung erwarten oder sich ausschließlich mit neuen Kundenkonten nutzen lassen. Ihr müsst da einfach ausprobieren, was funktioniert. Ebenso solltet ihr auf dem Schirm haben, dass ihr die Probeabos fristgerecht kündigen müsst, wenn ihr sie nicht kostenpflichtig weiterführen wollt.