FRITZ!Powerline: Neues Wi-Fi-6-Modell geht an den Start

Wer noch keine Erfahrungen mit Powerline gemacht hat, den können wir mit nur zwei Sätzen ausreichend in das Thema reinholen: Per Powerline lassen sich vorhandene Stromleitungen als „Netzwerkkabel“ zweckentfremden. Wenn im ausgebauten Dachboden ganz oben also nur noch ein schwaches WLAN-Signal ankommt, dann muss man keine lange Netzwerkkabel mehr durch den Flur verlegen. Zwei Powerline-Adapter für die Steckdosen genügen.

Die Steckdose im Erdgeschoss ist dann beispielsweise direkt mit dem Router verbunden, oben unterm Dach ist das Netzwerkkabel des Rechners über den entsprechenden Adapter an der Steckdose angeschlossen. Über Powerline lassen sich jedoch nicht nur Netzwerkkabel ziehen, wer möchte, kann den Standard auch nutzen, um die Reichweite seines Heimnetzwerks zu verbessern.

Neue FRITZ!Powerline 1240 AX

Dabei helfen soll ab sofort das neue Modell FRITZ!Powerline 1240 AX, das der Berliner Netzwerkausrüster AVM heute zum Verkauf freigegeben hat.

Zwar ist die neue FRITZ!Powerline 1240 AX noch nicht auf Amazon erhältlich, lässt sich aber schon im Online-Shop der Elektronikkette MediaMarkt bestellen und hat dort einen voraussichtlichen Liefertermin zum 13. November.

Das neue Set ist für Nutzer des Fritz-Mesh-Systems optimiert und ermöglicht ein Wi-Fi-6-WLAN am anderen Ende der Leitung. Im Set, zusammen mit der FRITZ!Powerline 1210, kostet die FRITZ!Powerline 1240 AX insgesamt 168 Euro.

Laut AVM kann die FRITZ!Powerline 1240 AX ihre Daten über die Stromleitung mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1.200 MBit/s und über Wi-Fi 6 auf 2,4 GHz mit bis zu 600 MBit/s übertragen.

FRITZ!Powerline überträgt alle Daten ab Werk verschlüsselt. Für Mac-Nutzer bietet der Hersteller mit „FRITZ!Powerline (macOS)“ eine Mac-Anwendung zur Installation der Adapter an. Die App ist 25 Megabyte große und auf dieser Webseite verfügbar.