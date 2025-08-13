FRITZ!OS 8.20 für die FRITZ!Box 6660 Cable verfügbar

Ihr habt einen Kabelanschluss und verwendet die FRITZ!Box 6660 Cable als Modem? Dann sollte euch das Update auf FRITZ!OS 8.20 angezeigt werden. AVM – oder besser FRITZ! – hat bekanntgegeben, dass die 6660 Cable das nächste Gerät aus dem eigenen Hardwarestall ist, auf dem sich das neue Betriebssystem installieren lässt.

Eine Ausnahme gilt es allerdings zu beachten. Das Update steht zunächst ausschließlich für Geräte zur Verfügung, die ihr selbst erworben habt. Wenn die FRITZ!Box von einem Kabelanbieter bereitgestellt wurde, liefert dieser das Update direkt aus – in der Regel muss man darauf jedoch deutlich länger warten.

Seit Juli für erste Geräte verfügbar

FRITZ!OS 8.20 ist im Frühjahr mit einem öffentlichen Beta-Test gestartet und wurde im Juli als erstes für die FRITZ!Box 7590 freigegeben. Das Update hat neben Fehlerbehebungen eine Reihe neuer Funktionen und Verbesserungen im Gepäck. So zeigt etwa ein überarbeiteter Online-Monitor die Internetnutzung der wichtigsten Geräte im Heimnetz grafisch an und die Mesh-Steuerung soll automatisch für eine optimale Verbindung zu vorhandenen Repeatern sorgen, um eine stabilere und schnellere Datenübertragung zu gewährleisten.

Im Smart-Home-Bereich sind mit FRITZ!OS 8.20 erweiterte Möglichkeiten zum Auslösen von Routinen vorhanden. Die FRITZ!NAS-Freigabe wurde vereinfacht, sodass sich einzelne Ordner leichter teilen lassen, zum Beispiel um gemeinsame Fotoalben zu erstellen. Die Kindersicherung stellt Zugangsprofile und zugehörige Geräte jetzt übersichtlicher dar.

FRITZ!OS 8.20 bringt zudem die neue Funktion „FRITZ! Failsafe“ mit. Beim Ausfall der Hauptverbindung kann mithilfe dieser Einstellungen auf eine Ersatzverbindung, beispielsweise Mobilfunk, umschalten. Wer den Stromverbrauch des Geräts senken will, kann nun separat für WAN- und LAN-Anschlüsse die Option „Energy Efficient Ethernet“ (EEE) aktivieren.

Ausführliche Informationen zum Update für die FRITZ!Box 6660 Cable könnt ihr hier abrufen. Hilfestellung zum Durchführen des Updates erhaltet ihr hier.