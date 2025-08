Berliner Netzwerkausrüster AVM heißt jetzt FRITZ!

Der Berliner Netzwerkausrüster AVM tritt fortan unter dem Markennamen FRITZ! auf. Wenn man so will, ist diese Umbenennung längst überfällig. Schon seit Jahren dürften die diversen unter dem Namen FRITZ! angebotenen Produkte deutlich bekannter sein als der Name von ihrem Anbieter AVM.

Gleichzeitig betont das Unternehmen, dass die Namensänderung ausschließlich den Unternehmensnamen betrifft. Für Geschäftspartner und Endkunden soll sich laut AVM nichts ändern – vereinfacht gesagt fällt am Ende wohl lediglich der Aufdruck „AVM“ auf den Packungen von Produkten wie der FRITZ!Box weg.

Tiefgreifendere Änderungen hat AVM allerdings bereits vor nicht allzu langer Zeit hinter sich gebracht. Im Sommer letzten Jahres ist das vor knapp 40 Jahren als AVM Computersysteme Vertriebs GmbH gegründete Unternehmen in neue Hände übergegangen. Dabei hat der Risikokapitalanleger Imker Capital Partners die Mehrheit der AVM-Geschäftsanteile übernommen. Die AVM-Gründer blieben als Gesellschafter und Beiräte zwar weiter an Bord, haben damit allerdings ihre Entscheidungshoheit aufgegeben.

Bekannteste Router-Marke in Deutschland

Wenngleich die Konkurrenz auf dem Markt für Netzwerk- und Smarthome-Hardware stetig wächst, gehört die FRITZ!Box in Deutschland wohl zu den bekanntesten Routern überhaupt.

Der Name FRITZ! existiert dem Wikipedia-Eintrag zu ehemals AVM und jetzt FRITZ! zufolge seit dem Jahr 1995. Damals diente ein mit diesem Namen versehenes Comic-Frettchen als Logo des Unternehmens. Der Name sei gewählt worden, weil er zwar keinen direkten Technikbezug hat, im Ausland jedoch als Andeutung für deutsche Wertarbeit gesehen werden konnte.

Kritik wegen Preisabsprachen

Für negative Schlagzeilen hat FRITZ! im vergangenen Jahr aufgrund eines vom Bundeskartellamt verhängten Bußgelds wegen Preisabsprachen gesorgt. Dem Unternehmen wurden Preisabsprachen mit sechs Elektronikfachhändlern zum Nachteil der Kunden vorgeworfen. Der Netzwerkausrüster verteidigte sein Vorgehen mit dem Argument, er habe dadurch den stationären Handel stützen wollen.