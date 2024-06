FRITZ!Box 7690: Neues DSL-Topmodell von AVM startet

Mit der FRITZ!Box 5690 Pro und der FRITZ!Box 7690 bringt AVM seine neuen Topmodelle für Glasfaser- und DSL-Anschlüsse in den Handel bringen. Der Berliner Hersteller hat die beiden Geräte bereits zu Jahresbeginn angekündigt, den Termin für die Markteinführung bislang aber offen gelassen.

Neues DSL-Modell bereits verfügbar

Die für DSL-Anschlüsse konzipierte FRITZ!Box 7690 ist bereits bei ersten Vertriebspartnern von AVM, darunter MediaMarkt, zum Preis von 329 Euro verfügbar. Das neue Gerät unterstützt DSL-Geschwindigkeiten mit bis zu 300 MBit/s und unterstützt im Heimnetz drahtlose Verbindungen mit Wi-Fi 7 und darauf basierend drahtlose Übertragungsraten von bis zu 5.760 MBit/s.

Für Kabelverbindungen stehen rückseitig zusätzlich zur DSL-Verbindungsbuchse einmal WAN/LAN mit 2,5 Gigabit sowie drei LAN-Buchsen, eine davon ebenfalls mit 2,5 Gigabit und zwei mit jeweils einem Gigabit zur Verfügung. Die FRITZ!Box 7690 fungiert gleichzeitig als Telefonanlage und DECT-Basis für bis zu sechs Schnurlostelefone sowie als Zigbee-Smarthome-Zentrale.

FRITZ!Box 5690 Pro für Glasfaser kommt demnächst

Im Laufe des aktuellen Monats will AVM zudem noch die FRITZ!Box 5690 Pro auf den Markt bringen. Bei dem mit einer Preisempfehlung von 359 Euro versehenen Gerät handelt es sich um das neue leistungsfähigste FRITZ!Box-Modell für Glasfaseranschlüsse, das sich zudem auch an DSL-Anschlüssen verwenden lässt und beispielsweise als Übergangsgerät in Haushalten genutzt werden kann, die vor einem Wechsel von DSL zu Glasfaser stehen.

Die Produktseite beim Hersteller lässt hier noch auf sich warten. Das neue Gerät wurde aber ebenfalls mit Unterstützung für den WLAN-Standard Wi-Fi 7 angekündigt und soll Glasfaserverbindungen mit Geschwindigkeiten bis zu 2,5 GBit/s unterstützen.

Wie mittlerweile Standard bei den AVM-Geräten, ist auch hier eine DECT-Telefonanlage und ein Smarthome-Router integriert. Die Kompatibilität mit Matter ist AVM zufolge bei beiden neuen Geräten in Vorbereitung.