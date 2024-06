„15 Minuten“: Neuer Nachrichten-Podcast der Tagesschau startet

Mit „15 Minuten. Der tagesschau-Podcast am Morgen“ hat die Tagesschau von heute an einen neuen Podcast im Programm. Interessenten bekommen hier jeden Werktag bereits am frühen Morgen auf besondere Art und Weise aufbereitete, tagesaktuelle Nachrichten geliefert. Der für das Angebot verantwortliche WDR betont allerdings, dass die Moderatoren der Sendung bestrebt sind, ihre Hörer zwar mit den wichtigsten Meldungen des Tages zu versorgen, den Start in den Tag aber auch mit einem gesunden Maß an Leichtigkeit begleiten wollen.

Bilder: WDR/Annika Fußwinkel/Simin Kianmehr

In Kooperation mit dem Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) und dem Norddeutschen Rundfunk (NDR) liegt ein Fokus von „15 Minuten“ darauf, dass hier in besonderem Maß jene Themen des Tages behandelt werden, die – so die Sender – den höchsten Gesprächs- und Nutzwert haben. Durch die Sendung führen dabei jeweils zwei Sprecher, die sich aus unterschiedlichen Teilen von Deutschland zusammenschalten.

Hörerstimmen statt Politikern und Experten

Ein wesentlicher Bestandteil dieses Konzepts ist die Tatsache, dass auf die üblichen Interviews mit Politikern und Experten verzichtet wird und stattdessen Menschen und ihre Geschichten im Mittelpunkt stehen. Hörerbeiträge kann man beispielsweise per E-Mail an [email protected] oder per WhatsApp einreichen.

Die ARD-Leitung sieht den neuen Podcast als hervorragende Ergänzung zu den bereits vorhandenen Informationsangeboten der Tagesschau. Die mit den Fokusthemen aufgegriffene Verbindung von Aktualität und Alltag habe das Ziel, die Welt für die Hörerinnen und Hörer des Podcasts noch verständlicher zu machen.

Der neue „15 Minuten“-Podcast der Tagesschau wird allem voran über die ARD Audiothek angeboten und lässt sich zudem über die üblichen Vertriebswege von Podcasts hören und abonnieren: