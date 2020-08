Fortnite Cup: Epic ruft zum Geräte-Wechsel auf

Der Spiele-Publisher Epic hat Fans des Baller-Titels Fortnite zur Teilnahme am sogenannten #FREEFORTNITE CUP aufgerufen, der am 23. August stattfinden wird und potentiell interessierte Spieler, die bislang auf iPad oder iPhone setzten, dabei zum Geräte-Wechsel aufgefordert.

Infrage kommende Konsolen, Rechner oder Android-Geräte hat Epic dafür in dieser Übersicht aufgelistet.

Der Anbieter, der sich seit Tagen einen öffentlichen Schlagabtausch mit Apple liefert und kurz davor steht, seine Entwickler-Lizenz vollständig zu verlieren, nutzt den #FREEFORTNITE CUP damit als weitere PR-Möglichkeit im Konflikt mit Apple.

All of your friends. Awesome prizes. And one bad apple.

So behauptet der Konzern im Aufruf zum Cup „Apple hat Fortnite für den App Store gesperrt, so dass Spieler nicht auf neue Versionen aktualisieren können“ und nutzt die Gelegenheit um daran zu erinnern, dass ausschließlich Anwender mit iPhone und iPad betroffen sein werden: „Spieler auf iOS-Geräten werden in Kapitel 2 – Staffel 3 zurückgelassen, während alle anderen am 27. August in Kapitel 2 – Staffel 4 einsteigen.“

Auch Grafiken und Preise des Events sind thematisch gewählt und zeigen nicht nur stilisierte Apfel-Persönlichkeiten im sogenannten „Tart Tycoon Outfit“ – Epic bietet den bestplatzierten Spielern auch Basecaps mit dem die aktuelle Kampagne prägenden „Free Fortnite“-Schriftzug an.

Apple hatte Anfang der Woche angekündigt den gesamten Entwickler-Account von Epic zu deaktivieren, sollte das Unternehmen die umstrittene Option, In-App-Käufe an Apples Bezahlsystem vorbei anzubieten, nicht aus der Fortnite-App entfernen.

Eine Forderung, gegen die Epic inzwischen vor Gericht gezogen ist und hier zudem eine Einstweilige Verfügung erwirken will, die den Erhalt des Entwickler-Accounts bis zum Ende des anstehenden Verfahrens sicherstellt.

Der Konflikt zum Nachlesen: