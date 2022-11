Freedompro: Smarthome-Hutschienen-Module für Licht und Jalousien

Den in Italien ansäßigen Smarthome-Ausstatter Freedompro darf man zu den Neueinsteigern in diesem Segment zählen. Das Unternehmen bietet seine auch mit Apple Home kompatiblen Schaltmodule für den Zählerschrank jetzt auch in Deutschland an. Die Schalteinheiten werden direkt auf die Hutschine (oder auch DIN-Schiene) montiert und lassen sich über WLAN in Smarthome-Umgebungen einfügen.

Unterstützt Apple Home, Amazon Alexa & Co.

Freedompro will die Verwendung von klassischen Schaltern komplett überflüssig machen und bietet das entsprechende Zubehör, um die Beleuchtung, Jalousien oder auch Steckdosen direkt vom Zählerschrank aus in verschiedene Smarthome-Systeme zu integrieren. Dabei werden die Standards Apple HomeKit, Amazon Alexa und Google Home unterstützt. Darüber hinaus lässt sich das Zubehör von Freedompro auch mit IFTTT, Home Assistant und natürlich auch mit der App des Herstellers verwenden. Letztere bietet dann beispielsweise die Möglichkeit, auch von Plattformen wie Apple Home bislang nicht unterstützte Funktionen wie die Anzeige des Stromverbrauchs angeschlossener Geräte zu verwenden.

Über WLAN ins Smarthome integriert

Die Schaltmodule von Freedompro werden direkt im Sicherungskasten montiert und dort zwischen die Zuleitungen der zu steuernden Geräte geklemmt. Die Anbindung ans heimische Netzwerk erfolgt über den WLAN-Standard WiFi 802.11 b/g/n. In der Folge können die verbundenen Lampen, Jalousien oder sonstiges beispielsweise per Sprachbefehl, den korrespondierenden Apps oder auch mithilfe von Automationen gesteuert werden. Diese Art der Einbindung lässt auch den Wandschalter nicht komplett außen vor, denn mit dem genutzten Smarthome-Standard kompatible Schalter lassen sich dann wiederum als frei platzierbares Bedienelement für die jeweiligen Geräte verwenden.

Preislich starten die smarten Schaltmodule von Freedompro bei 118 Euro. Beim Kauf von mehreren Produkte bietet der Hersteller Multipacks mit bis zu 25 Prozent Preisnachlass an.