eufy Smart Scale P3 kommt mit Farbdisplay und Fitness-Coaching

Mit der Smart Scale P3 ist aktuell die neuste Körperwaage im Programm von eufy im Preis reduziert. Anstelle der offiziellen Preisempfehlung von 89,99 Euro ist die Personenwaage mit App-Anbindung vorübergehend für 69,99 Euro zu haben.

Bei der Smart Scale P3 handelt es sich um eine Weiterentwicklung des Modells P2 Pro, die allem voran mit einem umfassender informierenden Farbdisplay ausgestattet ist. Zudem hat eufy die Oberflächenbeschichtung verbessert und die maximale Gewichtsanzeige von 180 auf 200 Kilogramm erhöht.

In Verbindung mit dem größeren und aussagekräftigeren Display hat eufy auch die Softwarefunktionen der Waage erweitert. So soll die Smart Scale P3 umfassendere Analysen der gemessenen Körperwerte bieten, dazu gehört dem Hersteller zufolge ein durch künstliche Intelligenz unterstütztes Coaching. Die Waage will beim Erreichen der gesteckten Ziele mithilfe von personalisierten Empfehlungen helfen.

Farbdisplay mit konfigurierbarer Anzeige

Von gesteigertem praktischen Nutzen dürfte nach unserer Einschätzung die nun vorhandene Möglichkeit sein, die auf dem Display der Waage angezeigten Informationen selbst zu konfigurieren. So kann man sich beispielsweise direkt die drei für einen selbst wichtigsten Infos gemeinsam anzeigen lassen und muss hier nicht abwarten, bis der Reihe nach alles durchläuft.

Bei den von der Smart Scale P3 erfassten Messwerten hat sich im Vergleich zum Vorgängermodell nichts verändert. Zusätzlich zum Gewicht wird die Herzfrequenz des Benutzers erfasst und es werden Werte wie der Körperfettanteil, die Muskelmasse oder der BMI ausgegeben.

Apple Health mit an Bord

Die eufy Smart Scale P3 lässt sich mit beliebig vielen Nutzern verwenden und erkennt diese in der Regel automatisch. Ansonsten kann man auch durch Antippen mit dem Fuß zwischen den angelegten Profilen wechseln. Die Waage übergibt ihre Messdaten über Bluetooth und WLAN an EufyLife, zugleich können auch Dienste wie Apple Health, Google Fit und Fitbit mit eingezogen werden.