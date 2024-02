Eufy Smart Scale P2 Pro: Erstmals für 40 Euro erhältlich

Eufy, bekannt für die recht breite Produktpalette aus Überwachungskameras, Saugrobotern, Sachen-Trackern und Körperwaagen, hat seine Smart Scale P2 Pro mit 16 Messwerten, iPhone- und Apple Health-Anbindung initial im Frühjahr 2022 präsentiert. Das Modell ergänzte damals die Smart Scale P2 um eine erweiterte Variante mit zusätzlicher Herzfrequenzmessung und einer Messgenauigkeit von ±50 Gramm.

Körperfettwaage mit Herzfrequenz

Die Smart Scale P2 Pro wurde mit einer offiziellen Preisauszeichnung von 60 Euro in den Markt eingeführt und zum Marktstart mit einem Einführungspreis von 45 Euro verkauft. Aktuell ist die Smart Scale P2 Pro erstmals für 39,99 Euro und damit noch mal 5 Euro günstiger als während ihres Debüts zu haben.

Die intelligente Körperfettwaage zeichnet sich durch ihre Fähigkeit aus, 16 verschiedene Gesundheits- und Körperwerte zu messen, von BMI und Herzfrequenz über Knochenmasse bis hin zu Körperfettanteil und Wasser, was laut Eufy einen umfassenden Überblick über den eigenen physischen Zustand ermöglichen soll. Die so ermittelten Daten werden in der EufyLife-App gespeichert, die ihrerseits über eine nahtlose Integration mit Apple Health verfügt und in der Lage ist, die gemessenen Werte direkt in Apples Gesundheits-App abzulegen.

Die Smart Scale P2 Pro selbst wiegt etwa 1,7 Kilogramm, ist gegen Feuchtigkeit geschützt, kann bis zu 180 Kilogramm Gewicht aushalten und unterscheidet automatisch zwischen den verschiedenen Nutzern eines Haushalts. Wer möchte, kann sich die eigenen körperlichen Veränderungen im Laufe der Zeit in einem 3D-Modell über die EufyLife-App ausgeben lassen.

Smart Scale P2 Pro aktuelle Flaggschiff

Die eufy Smart Scale P2 Pro kommuniziert per WLAN (2,4 GHz) und Bluetooth 5.0 und ist das aktuelle Flaggschiff im Eufy-Lineup. Neben der Smart Scale P2 Pro wird das reguläre P2-Modell ohne Herzfrequenzmessung für 54 Euro angeboten. Die Smart Scale C1 wird als Basismodell mit 12 Messwerten und ohne WLAN für etwa 30 Euro verkauft.

Interessant: Im offiziellen Online-Store des Herstellers ist sowohl die Smart Scale P2 Pro als auch die Smart Scale C1 als ausverkauft gekennzeichnet, hier ist nur noch das einfache Smart Scale P2-Modell erhältlich.