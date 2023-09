Eufy Clean X8 Pro: Neuer Saugroboter mit zwei Turbinen und 8.000 Pa

Der Inhalt des 335 ml fassenden Staubtanks wird nach beendeten Reinigungsfahrten in der Selbstentleerungsstation mit 2,5 Liter Fassungsvermögen gelassen, was etwa für 45 Tage kontinuierliche Putzeinsätze ausreichen sollte.

Wie sich der Eufy Clean X8 Pro am Markt positioniert, lässt sich am besten durch den direkten Vergleich mit dem Eufy Clean X9 Pro verstehen. Der X9 Pro ist als Saug-Wisch-Roboter mit rotierenden Bürsten und selbstreinigungsstation sowohl auf das Saugen als auch auf das feuchte Wischen von Räumen ausgelegt. Die Wischmopps werden bei Teppichfahrten automatisch angehoben, die Basisstation sammelt das Schmutzwasser nach dem Reinigen der Wischmopps.

Wie es der Name bereits vermuten lässt baut Eufy sein Repertoire damit weiter in Richtung des preisgünstigen Einsteiger-Bereiches aus. Während der Eufy Clean X9 Pro noch für offizielle 899 Euro debütierte (inzwischen liegt der Verkaufspreis bei 699 Euro), startet der neue Eufy Clean X8 Pro für nur noch 599 Euro in den Markt – begleitende Absaugstation inklusive.

Insert

You are going to send email to