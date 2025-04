EU-Straßenverkehr: Digitale Fahrzeugdokumente, jährliche Kontrollen

Passend zur gerade erst angelaufenen Testphase der i-Kfz-App hat die Europäische Kommission jetzt neue Vorschläge vorgelegt, die die Digitalisierung im Bereich der Fahrzeugzulassung und -kontrolle in der EU deutlich ausweiten sollen.

Im Probebetrieb: Die i-Kfz-App | Bild: Kraftfahrt-Bundesamt

Gemeinsame Datenplattform, digitale Dokumente

Ziel ist es, sowohl die Straßenverkehrssicherheit als auch den Umweltschutz zu verbessern. Ein zentraler Bestandteil der Reform ist die Einführung digitaler Fahrzeugzulassungsdokumente sowie elektronischer Prüfbescheinigungen. Diese sollen den Austausch von Fahrzeugdaten zwischen Mitgliedstaaten vereinfachen und gleichzeitig den Verwaltungsaufwand für Bürger und Behörden reduzieren.

Eine neue gemeinsame Datenplattform soll zudem die grenzüberschreitende Anerkennung technischer Fahrzeugprüfungen erleichtern. Damit könnten Besitzer von Fahrzeugen, die sich temporär in einem anderen EU-Land aufhalten, ihre Prüfbescheinigungen einfacher nachweisen. Auch der Kampf gegen Kilometerzählerbetrug wird digital unterstützt: Zukünftig sollen Kilometerstände verpflichtend in nationalen Datenbanken erfasst und europaweit austauschbar sein.

Die Vorschläge der Europäische Kommission:

Anpassung der Prüfung an neue Fahrzeuge: Regelmäßige technische Inspektionen für Elektrofahrzeuge und neue Tests für elektronische Sicherheitssysteme, einschließlich der Prüfung der Softwareintegrität sicherheits- und emissionsrelevanter Systeme.

Regelmäßige technische Inspektionen für Elektrofahrzeuge und neue Tests für elektronische Sicherheitssysteme, einschließlich der Prüfung der Softwareintegrität sicherheits- und emissionsrelevanter Systeme. Neue Emissionsprüfungen: Erkennung hochemittierender Fahrzeuge, einschließlich manipulierter Fahrzeuge, mit fortschrittlichen Methoden für ultrafeine Partikel und NO x .

Erkennung hochemittierender Fahrzeuge, einschließlich manipulierter Fahrzeuge, mit fortschrittlichen Methoden für ultrafeine Partikel und NO . Betrugsbekämpfung: Erfassung von Kilometerständen in nationalen Datenbanken für den grenzüberschreitenden Austausch von Kilometerständen.

Erfassung von Kilometerständen in nationalen Datenbanken für den grenzüberschreitenden Austausch von Kilometerständen. Jährliche Kontrollen: Für Pkw und Transporter über zehn Jahre alt.

Für Pkw und Transporter über zehn Jahre alt. Digitalisierung: Ausstellung elektronischer Fahrzeugzulassungs- und Prüfbescheinigungen und Austausch von Daten über eine gemeinsame Plattform zur Vereinfachung der Verwaltungsverfahren.

Ausstellung elektronischer Fahrzeugzulassungs- und Prüfbescheinigungen und Austausch von Daten über eine gemeinsame Plattform zur Vereinfachung der Verwaltungsverfahren. Gegenseitige Anerkennung der Bescheinigungen über die regelmäßige technische Kontrolle: Gewährleistung der grenzüberschreitenden Anerkennung regelmäßiger technischer Inspektionen von Kraftfahrzeugen, die in einem anderen Mitgliedstaat für einen Zeitraum von sechs Monaten durchgeführt werden.

Gewährleistung der grenzüberschreitenden Anerkennung regelmäßiger technischer Inspektionen von Kraftfahrzeugen, die in einem anderen Mitgliedstaat für einen Zeitraum von sechs Monaten durchgeführt werden. Verbesserte Daten-Governance: Straffung des Zugangs zu technischen Fahrzeugdaten für Prüfstellen.

Parallel zur Digitalisierung will die EU ihre Prüfverfahren an die technologischen Entwicklungen im Fahrzeugbereich an. Elektrofahrzeuge und moderne Assistenzsysteme wie Notbrems- oder Spurhalteassistenten sollen künftig fester Bestandteil der regelmäßigen technischen Inspektionen werden. Auch die Integrität der Software sicherheits- und emissionsrelevanter Systeme wird überprüft. Damit will die Kommission der zunehmenden Elektrifizierung und Vernetzung im Straßenverkehr Rechnung tragen.

Jährliche technische Kontrollen

Um Emissionen genauer erfassen zu können, werden neue Prüfmethoden für ultrafeine Partikel und Stickoxide eingeführt. Fahrzeuge mit manipulierten Abgaswerten sollen so leichter erkannt werden. Für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge, die älter als zehn Jahre sind, sind zudem jährliche technische Kontrollen vorgesehen.

Mit den neu vorgelegten Maßnahmen will die EU sicherstellen, dass Fahrzeuge nicht nur bei ihrer Zulassung, sondern über ihre gesamte Lebensdauer hinweg sicher und umweltgerecht betrieben werden. Die Vorschläge befinden sich nun im Gesetzgebungsverfahren und werden im Europäischen Parlament sowie im Rat der Europäischen Union weiter beraten.