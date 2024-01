Erneuter Verkaufsstart für den Roborock Waschtrockner Zeo One

Der für seine Reinigungsroboter bekannte Hersteller Roborock hat bereits im vergangenen Jahr gezeigt, dass er künftig auch weitere Haushaltsgeräte anbieten will. Als Premiere wurde hier der Waschtrocker Zeo One in den Markt eingeführt. Allerdings waren die ersten Geräte hier zügig vergriffen. Dementsprechend kann man wohl erst jetzt von einem tatsächlichen Verkaufsstart sprechen. Der Zeo One wird exklusiv über MediaMarkt und Saturn vertrieben und sollte dort jetzt auch in ausreichender Stückzahl erhältlich sein.

Roborock will sich mit dem Zeo One von den altbekannten Herstellern in diesem Segment vor allem durch die selbst entwickelte Trockungstechnologie „Zeo-cycle“ abheben. Der Hersteller will hier wenn nötig mit deutlich geringeren Temperaturen als bei herkömmlichen Geräten aber dennoch extrem effektiv arbeiten. Auf diese Weise soll sich auch empfindliche Kleidung ohne Schaden zu nehmen maschinell trocknen lassen. Dabei messen im Innenraum verbaute Sensoren die Temperatur dort 100 Mal pro Sekunde

Waschtrockner mit 10-Kilo-Trommel

Beim Zeo One handelt es sich um eine Kombination aus Waschmaschine und Wäschetrockner. Das Gerät ist in der Lage, bis zu 10 Kilogramm Wäsche zu waschen, die maximale Trocknermenge ist auf 6 Kilogramm begrenzt.

Als weitere Features des Zeo One nennt Roborock das integrierte Selbstreinigungssystem zum Entfernen und die automatische Dosierung von Waschmittel. Der integrierte Vorratsbehälter kann maximal 580 Milliliter Waschmittel und 420 Milliliter Weichspüler aufnehmen.

App-Fernbedienung und Push-Mitteilungen

Als Roborock-Gerät kommt der Zeo One natürlich auch mit einer App-Integration. Über die Roborock-App lässt sich der Waschtrockner mehr oder weniger vollständig aus der Ferne bedienen. Dazu gehören Funktionen wie die Wahl der Reinigungs- und Trockenmodi, Zeitpläne und der Empfang von Mitteilungen des Geräts.

MediaMarkt und Saturn bieten den Zeo One analog zur unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers für 1.299 Euro an. Im Laufe der nächsten Monate dürfen wir hier sicherlich erste Preissenkungen erwarten.