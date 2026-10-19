Elastisches Adventure „Crushed in Time“ landet auf dem iPhone und iPad

Das quirlige Point-and-Click Adventure Crushed in Time debütierte bereits im Sommer auf dem PC und ist jetzt auch auf dem iPhone und iPad spielbar. Wobei es sich streng genommen gar nicht um ein Point-and-Click, sondern viel mehr um ein Point-and-Drag Adventure handelt.

Crushed in Time zeichnet sich neben seinem schrägen Humor durch sein ungewöhnliches Bedienkonzept aus. So interagiert ihr nicht wie in klassischen Adventures mit Gegenständen und Hinweisen, indem ihr sie einfach nur anklickt. Stattdessen müsst ihr an ihnen ziehen wie an einem Gummiband. Spielrelevante Gegenstände lassen sich so herum flitschen, Türen könnt ihr zuschlagen, Bilder und Schränke verschieben und auch den Charakteren kann man so gelegentlich einen helfenden Schubs verpassen.

Zusätzlich verzichtet das Spiel komplett auf ein Inventarsystem. Zwar können die Protagonisten Gegenstände, die ihr ihnen zuspielt, aufsammeln, untersuchen und verwenden. Ihr müsst die Gegenstände jedoch zuerst einmal dorthin dirigieren, wo sie gebraucht werden, ehe ihr sie mit anderen Objekten kombinieren könnt. Dadurch ergeben sich neue Rätseldesigns, deren Lösungen eine kreative Denkweise voraussetzen.

Sobald man sich etwas in die Mechanik eingefuchst hat, funktioniert das jedoch ziemlich gut. Obgleich ihr häufig buchstäblich um die Ecke denken müssten, sind die meisten Rätsel nicht all zu schwierig zu lösen. Zumal euch die Charaktere in ihren Gesprächen deutliche Hinweise darauf gaben, was gerade zu tun ist. Und selbst wenn ihr einmal nicht mehr weiterkommen solltet, gibt es für jedes Rätsel auf Wunsch auch ein paar Tipps als Schnellhilfe.

Auch bei der Erzählung der Geschichte des Spiels wagt sich das Entwicklerteam Draw Me a Pixel auf unkonventionelle Pfade. Denn Crushed in Time ist streng genommen ein Spin-Off ihres Erstlingswerk There is No Game: Wrong Dimension. Ebenso einem Adventure, das wild mit Meta-Ebenen spielt. Obgleich ihr den geistigen Vorgänger nicht gespielt haben braucht um Crushed in Time in vollen Zügen genießen zu können.

Die vierte Wand als offene Türe

Auch bei Crushed in Time handelt es sich um ein Spiel im Spiel. Ausgerechnet bei der Veröffentlichung des neusten Sherlock Holmes Spiels ist irgendetwas in dessen Code schief gelaufen und offenbar ist ein wichtiger NPC verschwunden. Und ihr taucht nun in das Spiel hinab um die Protagonisten Sherlock Holmes und Dr. Watson auf die richtige Fährte zu losten, sodass sie in ihrem eigenen Computerspiel die Ermittlungen nach den mysteriösen Umständen beginnen, die ihre virtuelle Realität ins Chaos gestürzt haben.

Bereits im ersten Kapitel des Spiels zeigt sich jedoch, dass es sich bei diesem Holmes und Watson keinesfalls um ein besonders heldenhaftes Duo handelt. Der selbstverliebte Holmes und sein naiver Weggefährte erinnern bei ihrer unbeholfen wirkenden Ermittlungsarbeit eher an Laurel und Hardy, die ohne euer Zutun vollkommen aufgeschmissen wären. Und so geleitet ihr die beiden Helden auf eine verrückte Zeitreise durch die gesamte Entwicklungsgeschichte ihres eigenen Computerspiels.

iOS Fassung deutlich günstiger

Wer humorvolle Adventures liebt und sich nach etwas Abwechslung zum üblichen Point-and-Click Rätselstil sehnt, wird mit Crushed in Time ausgezeichnet unterhalten. Die Zieh- und Flitsch-Steuerung hat mit der Maus am PC bereits sehr gut funktioniert (die Beitragsbilder stammen aus unserem Spieldurchlauf am PC) und spielt sich auf dem Touchscreen sogar noch intuitiver.

Der rund 1,7 GB große Download kann absofort im App Store geladen werden und beinhaltet den ersten Spielabschnitt als kostenlose Demo. Die restliche Geschichte kann bei Gefallen danach als einmaliger In-App Kauf für 7,99 Euro freigeschaltet werden. Den Preis empfinden wir dabei als extrem Fair. Die PC Fassung für Windows ist bei gleichem Umfang mit 24,99 Euro auf Steam erheblich teurer.