Ecovacs Deebot X5 Hybrid: Eine merkwürdige aber praktische Kombination

Unter den im vergangenen Monat von Ecovacs neu vorgestellten Saugroboter-Modellen findet sich neben dem klassischen Konzept folgenden Geräten wie dem neuen Premiummodell Deebot T50 Max Pro auch eine exotisch anmutende Umsetzung. Der Deebot X5 Hybrid dem Hersteller zufolge der erste Staubsaugerroboter, der sich auch als handgeführtes Gerät verwenden lässt.

Was beim Blick auf die Produktfotos erstmal nach einem eigenartigen Aprilscherz aussieht, ergibt bei genauerer Überlegung allerdings durchaus Sinn. Wenn mal nicht die komplette Wohnung, sondern lediglich schnell ein begrenzter Bereich gereinigt werden muss, ist ein klassischer, von Hand geführter Staubsauger weiterhin die bessere beziehungsweise zumindest effektivere Wahl. Bis man seinem Putzroboter die entsprechende Anweisung per App übermittelt hat, hat man die betreffende Stelle schon dreimal von Hand gereinigt.

Zwar kann man mit den meisten Saugrobotern auch per App-Fernbedienung direkt eine ausgewählte Stelle ansteuern. Dies ist dann allerdings noch mühsamer als eine gezielte Spot-Reinigung anzuweisen. Bei uns kommen stattdessen in solchen Fällen entweder ein zusätzlich vorhandener Hand-Akkusauger oder Schaufel und Besen zum Einsatz.

Reiner Saugroboter mit Absaugstation

Wohlgemerkt handelt es sich beim Ecovacs Deebot X5 Hybrid um einen reinen Staubsaugerroboter, das Gerät kommt also komplett ohne Wischfunktion. Im Lieferumfang ist eine Absaugstation mit 3,2 Litern Fassungsvermögen enthalten. Der Handgriff wird an der senkrecht stehenden Basisstation eingehängt und kann bei Bedarf an den Saugroboter angeklickt werden, um das Gerät manuell zu einer zu reinigenden Stelle zu führen.

Das D-förmige Design des Geräts soll für eine verbesserte Reinigung in Kanten und Ecken sorgen. Mit einer Saugleistung von 15.800 Pa ist der Deebot X5 neben Hartböden auch für die Reinigung von Teppichen geeignet. Die integrierte Lasernavigation arbeitet laut Hersteller mit einer Genauigkeit von einem Zentimeter.