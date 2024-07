Echo Dot mit Uhr nicht mehr verfügbar – Echo Spot deutlich teurer

Vielen Anwendern war es im Laufe des Prime Day bereits aufgefallen: Amazon scheint den Echo Dot mit Uhr vollständig durch den neuen Echo Spot ersetzt zu haben und verkauft das kreisrunde Modell mit integriertem Display nicht mehr.

Die 5. Generation: Echo Dot und Echo Dot mit Uhr

Dies ist in mehrfacher Hinsicht ärgerlich. Zum einen gehörte der Echo Dot mit Uhr im Laufe der vergangenen Jahre zu den Echo-Geräten, die so gut wie nie mit signifikanten Preisnachlässen angeboten wurden. Während andere Echo-Produkte, zumindest gefühlt, im 3-Wochen-Rhythmus in immer neuen Angebotsaktionen auftauchten, gab es den erst im Herbst 2022 eingeführten Echo Dot bislang vielleicht drei- oder viermal mit Preisnachlässen, die diese Bezeichnung auch verdient haben.

Informatives Display, erstaunlich guter Klang

In den Markt startete der Echo Dot mit Uhr im Oktober 2022. Damals präsentierte Amazon den Echo Dot der fünften Generation und bot sowohl ein Modell mit Uhr als auch ein Modell ohne das integrierte LED-Display an, das nicht nur die aktuelle Zeit und Informationen zum Wetter anzeigen kann, sondern auch in der Lage war, Timer darzustellen, Spotify-Titel anzuzeigen und über den gerade spielenden Radiosender zu informieren.

Wir haben den Echo Dot mit Uhr kurz nach seinem Marktstart ausführlich besprochen.

Der neue Echo Dot im Einsatz: Display, Temperatur, Sensoren

Seit dieser Rezension hat der runde Lautsprecher gute Dienste in unserer Küche geleistet und war im breiten Portfolio der Echo-Geräte stets unsere Empfehlung. Das LED-Display war gerade für Timer hervorragend, die Klangqualität deutlich besser, als man es einem Lautsprecher dieser Größe zutrauen würde und die Zusatzfunktionen wie die Ultraschallerkennung von Personen in der unmittelbaren Umgebung und der integrierte Bewegungssensor, der einen kleinen Klaps auf das Gerät erfassen und dieses damit zum Schweigen bringen konnte, wirklich praktisch.

Der neue Echo Spot: Mit Farbdisplay, aber auch deutlich teurer

Fast 36 Prozent teurer

Zukünftig lässt sich leider nicht mehr zum Echo Dot mit Uhr greifen, der mit einem Kaufpreis von 69,99 Euro in den Markt eingeführt wurde und damit offiziell nur zehn Euro über dem regulären Echo Dot der fünften Generation lag, der sich nach wie vor bestellen lässt. Zum Vergleich: der neue Echo Spot wird offiziell für 94,99 Euro angeboten.