eBay gibt 10 Prozent Sonderrabatt auf zahlreiche Technikprodukte

Kurz zum Kleingedruckten mit Bezug auf diese Aktion: Für den Sonderrabatt sind alle Produkte qualifiziert, die auf der Techniksommer-Aktionsseite gelistet sind. Auf den hier jeweils angezeigten Preis bekommt ihr nochmals einen Nachlass in Höhe von 10 Prozent, wenn ihr den Aktionscode TECHNIKSOMMER im Gutscheinfeld an der eBay-Kasse eingebt. Der Gutschein kann pro Nutzer bei zwei Einkäufen angewendet werden, allerdings ist die der mögliche Rabatt pro Kauf auf maximal 50 Euro gedeckelt.

Bei eBay läuft von heute an wieder eine Techniksommer-Aktion , in deren Rahmen es nochmal 10 Prozent zusätzlichen Preisnachlass auf ausgewählte Technikangebote gibt. Die qualifizierten Produkte stammen aus unterschiedlichen Kategorien, unter anderem sind auf diese Weise auch AirPods, Computer und Mobilgeräte wie das iPhone oder die Apple Watch mit zusätzlichem Rabatt zu haben. Der Preis für die AirPods 3 fällt auf diese Weise beispielsweise auf 155,65 Euro.

