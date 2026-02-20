DuckDuckGo ergänzt KI-Angebot um Bildbearbeitung

Die alternative Suchmaschine DuckDuckGo baut ihr KI-Angebot weiter aus. Unabhängig davon betonen die Betreiber jedoch, dass es weiterhin möglich bleibt, das Angebot von DuckDuckGo in vollem Umfang ohne irgendwelche KI-Funktionen zu nutzen.

Unter der Internetadresse Duck.ai betreibt DuckDuckGo schon seit geraumer Zeit einen KI-Chatbot. Im vergangenen Jahr wurde dieses Angebot um die Möglichkeit zum Erstellen von Bildern erweitert. Jetzt haben die Entwickler als nächste Stufe eine Funktion zur Bildbearbeitung integriert.

Fokus auf Privatsphäre

Die Funktion lässt sich ebenso wie der KI-Chatbot von DuckDuckGo nutzen, ohne dabei persönliche Daten preiszugeben. Über einen integrierten Bildgenerator lassen sich vorhandene Fotos hochladen und bearbeiten. Die gewünschten Änderungen werden in ein Textfenster eingegeben. Sämtliche Eingaben und Bilder werden dabei laut den Entwicklern anonymisiert und auch nicht zum Training der zugrunde liegenden KI-Modelle verwendet. Dieselben Regeln wendet DuckDuckGo auch auf Text- oder Sprachchats mit der KI an.

Wer das Ganze ausprobieren will, besucht die Webseite Duck.ai und erstellt dort entweder ein neues Bild, das dann weiter bearbeitet wird, oder lädt ein eigenes Bild zur Bearbeitung hoch. Die Webseite akzeptiert Bilder im Format JPG, PNG oder WebP und speichert die Dateien ausschließlich lokal auf dem Computer des Nutzers. Die Anzahl der täglichen Bildbearbeitungen ist bei kostenloser Nutzung limitiert.

KI bleibt optional

Die DuckDuckGo-Entwickler betonen, dass es weiterhin möglich ist, ihre Suchmaschine komplett ohne KI-Funktionen zu nutzen. Anstelle der Standardwebseiten sollen Nutzer hierfür die Adresse noai.duckduckgo.com verwenden.Dann verschwinden nicht nur die Links zu Duck.ai, sondern es werden auch keine KI-Zusammenfassungen zu Suchergebnissen angezeigt.

Die KI-Angebote seien eine Ergänzung, die nicht zuletzt aufgrund einer Analyse der Anwenderwünsche zustande gekommen ist. Die Nutzung bleibe jedoch komplett unabhängig vom Standardangebot und optional.