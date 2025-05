Dreame C10: Erster Wasserspender für den deutschen Markt

Mit dem C10 bereitet der für seine Saugroboter und smarten Haushaltshelfer bekannte Anbieter Dreame den Einstieg in den deutschen Markt für Wasseraufbereiter vor.

Das Gerät ist bereits bei Amazon gelistet und dürfte in Kürze auch hierzulande verfügbar sein. Es handelt sich um einen freistehenden Wasserspender, der sowohl heißes als auch gekühltes Wasser bereitstellt – ohne dass eine feste Installation nötig ist. In China bietet der Hersteller bereits ähnliche Geräte an. Hierzulande offeriert Dreame bislang noch keine Wasseraufbereiter.

Der C10 arbeitet mit zwei separaten Technologien: Die sogenannte „FlashHot“-Funktion soll heißes Wasser in wenigen Sekunden erzeugen und dabei sieben unterschiedliche Temperaturstufen bieten. Für kaltes Wasser kommt ein elektronisches Kühlsystem zum Einsatz, das Wasser auf etwa 10 Grad Celsius herunterkühlen kann.

Die Wassermenge lässt sich auf 250, 500 oder 1.000 Milliliter einstellen. Laut Hersteller ist das Gerät für die Zubereitung verschiedener Getränkearten geeignet, vom Eiskaffee bis zum Tee.

Filtertechnik mit UV-Entkeimung

Für die Aufbereitung setzt der C10 auf ein mehrstufiges Filtersystem. Neben einem Kombinationsfilter mit Aktivkohle und Membranen kommt auch UV-Licht zur Entkeimung zum Einsatz. Laut Dreame sollen damit Schadstoffe und Keime entfernt werden, um eine gleichbleibend hohe Wasserqualität zu gewährleisten. Eine Filterkartusche reiche für bis zu 50 Liter Wasser und kann laut Anbieter rund 100 Einwegflaschen ersetzen.

Der integrierte Wassertank fasst 2,7 Liter, zusätzlich gibt es ein separates Kühlreservoir mit 0,8 Litern. Bedient wird das Gerät über ein Touchpanel an der Vorderseite. Durch das installationsfreie Konzept soll sich der Spender flexibel in Küche oder Büro platzieren lassen.

Mit dem C10 erweitert Dreame sein Portfolio erstmals um ein Gerät zur Wasseraufbereitung und positioniert sich in einem Markt, in dem bislang vor allem etablierte Filterhersteller aktiv sind. Sobald uns weitere Details zu Verkaufspreis und Starttermin vorliegen, melden wir uns erneut.