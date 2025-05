Apples AFP-Abkündigung schickt die Time Capsule endgültig ins Museum

So wie es aussieht, wird Apple spätestens mit dem für Herbst erwarteten macOS 16 die Unterstützung für sein Netzwerkprotokoll AFP (Apple Filing Protocol) komplett einstellen. Ein konkreter Termin wurde noch nicht kommuniziert, aber in den auf Unternehmensanwendungen bezogenen Update-Hinweisen zu macOS 15.5 hat Apple mitgeteilt, dass der in macOS Sequoia noch enthaltene AFP-Client als veraltet eingestuft ist und in einer zukünftigen Version von macOS entfernt wird.

Daran, dass AFP veraltet ist, gibt es auch nichts zu rütteln. Apple hat das Netzwerkprotokoll bereits vor Jahren abgelöst. Allerdings wird durch die immer noch vorhandene Integration gewährleistet, dass aktuelle Macs und Geräte mit alten Apple-Betriebssystemen über eine Netzwerkverbindung kommunizieren können. Von dem nun bevorstehenden Wegfall dieser Option sind teilweise auch ältere im Netzwerk vorhandene Speichermedien und Backup-Laufwerke betroffen.

Der Entwickler Howard Oakley hat die wichtigsten Informationen und Tipps diesbezüglich zusammengetragen und in seinem Blog veröffentlicht. Oakley weist dabei insbesondere auch auf den Umstand hin, dass die Umstellung vor allem jenen Nutzern Probleme bereiten dürfte, die noch eine alte Time Capsule im heimischen Netzwerk betreiben. Die Geräte dürften mangels kompatibler Netzwerkprotokolle in Zukunft definitiv ihren Platz im Elektroschrott oder der Museumsvitrine finden. Stattdessen soll man sich Oakley zufolge nach einem vernünftigen NAS-Laufwerk und einem separaten WLAN-Router umsehen.

Geniale Kombi aus WLAN-Router und Netzwerkspeicher

Apples Time Capsule kommt noch aus Zeiten, zu denen Apple auch seine AirPort-WLAN-Router im Programm hatte. Die zwischen 2008 und 2018 in fünf verschiedenen Generationen angebotenen Geräte haben zugleich als WLAN-Router sowie als Netzwerkspeicher und als Ziel für Time-Machine-Backups fungiert.

Die Ausstattung und Qualität der Geräte war dabei hervorragend. Dies sieht man nicht zuletzt daran, dass bis heute noch alte Time-Capsule-Modelle zuverlässig ihre Arbeit verrichten und dabei teils noch mit ihrer ersten Festplatte laufen.