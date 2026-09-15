DJI Osmo 360 II startet: Mehr Tempo und austauschbare Linsen

DJI legt seine erst im vergangenen Jahr gestartete 360-Grad-Kamera neu auf. Die Osmo 360 II ist ab heute in Deutschland erhältlich und kostet einzeln 589 Euro. Für das sogenannte Adventure Combo werden 739 Euro aufgerufen. Zum Vergleich: Der Vorgänger kostet nur noch 309 Euro.

Die erste Osmo 360 setzte auf einen quadratischen 1-Zoll-Sensor. Bei der zweiten Generation erhöht DJI nun die maximale 360-Grad-Videoauflösung auf 8K mit 60 Bildern pro Sekunde. Der Dynamikumfang soll 14,5 Blendenstufen erreichen. Für Aufnahmen bei wenig Licht kommt zusätzlich die Rauschunterdrückung AI SuperNight 2.0 zum Einsatz.

Austauschbare Linsen und mehr Tempo

Eine praktische Änderung betrifft die beiden Objektive. DJI versieht sie mit einer härteren Beschichtung und macht sie austauschbar. Das Dual-Linsen-Set kostet separat 39 Euro. Gerade bei einer 360-Grad-Kamera, deren Gläser weit aus dem Gehäuse ragen, dürfte das im Alltag wichtiger sein als manche Softwarefunktion.

Die Kamera wiegt weiterhin 183 Gramm und bringt 105 GB internen Speicher mit. In 8K mit 30 Bildern pro Sekunde nennt DJI eine Laufzeit von 100 Minuten. Nach 22 Minuten Ladezeit soll der Akku wieder 80 Prozent erreichen. Ein optionaler Verlängerungsstab für 99 Euro soll die Laufzeit um weitere 180 Minuten erhöhen.

Neben 120-Megapixel-HDR-Fotos unterstützt die Osmo 360 II 16K-Zeitraffer, einen Vortex-Modus mit 8K und 120 Bildern pro Sekunde sowie Zeitlupen, die DJI Studio per KI-Interpolation erzeugt. Videos lassen sich in 10 Bit und mit D-Log M aufzeichnen.

NFC, Motivverfolgung und DJI-Zubehör

Neu hinzu kommen „Spotlight Follow“ für die Motivverfolgung und NFC zur schnellen Verbindung mit der DJI-Mimo-App. Zudem lassen sich aus DJI Studio exportierte 360-Grad-Dateien über ein Plugin direkt in DaVinci Resolve importieren. DJI nennt darüber hinaus ein Vier-Mikrofon-System mit Windgeräuschunterdrückung und die direkte Anbindung verschiedener DJI-Mikrofone.

Für den Einsatz unterwegs ist die Kamera bis zehn Meter wasserdicht und für Temperaturen bis minus 20 Grad ausgelegt. Mit einem separaten Gehäuse sollen Tauchgänge bis 50 Meter möglich sein. Ein Schwerlastklemmen-Set kostet 49 Euro, Preis und Verfügbarkeit des Unterwassergehäuses sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Die Osmo 360 II geht heute offiziell in den Verkauf. Neben der Einzelversion für 589 Euro bietet DJI das umfangreicher ausgestattete Adventure Combo für 739 Euro an.