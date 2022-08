Disney+: Telekom verschenkt Jahreszugang an Bestandskunden

Aber aufgepasst: Vertragskunden die bereits eine kostenpflichtige Disney+Option bei der Telekom gebucht haben, können diese nicht durch das Jahresgeschenk ersetzen, sondern schauen in die Röhre. Weder räumt die Telekom ein Sonderkündigungsrecht ein, noch lässt sich vor der Mindestvertragslaufzeit der Wechsel in das Geschenk anstoßen.

Verschenkt wird die kostenlose Option „Disney+ by Telekom 12M geschenkt“, die in etwa das bietet, was die stark verkürzte Bezeichnung erahnen lässt: Qualifizierte Bestandskunden erhalten ein Jahresabonnement von Disney+ im Wert von 89,90 Euro und müssen sich nach Ablauf der 12 Monate nicht mal um die Kündigung kümmern. Die geschenkte Option läuft nach Angaben des Bonner Netzbetreibers automatisch aus.

Die Deutsche Telekom hat mit der Ausgabe eines Streaming-Geschenks an Vertragskunden begonnen, das so lange verteilt werden soll wie der Vorrat reicht, jedoch maximal bis zum 30. September 2022.

