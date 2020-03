Disney+ startet zunächst mit reduzierter Bandbreite

Der Start von Disney+ verschiebt sich in Frankreich. Hierzulande geht der Videodienst wie geplant morgen online. Allerdings zunächst mit reduzierter Bandbreite. Das Unternehmen will mit dieser Maßnahme einer Überlastung der Netzwerke vorbeugen.

Die Nachricht vom Aufschub des Disney+-Angebots in Frankreich hatte auch deutsche Interessenten beunruhigt. Dort wurde der Start auf den 7. April vertagt. Laut Disney geschah dies auf eine Anfrage der französischen Regierung hin.

In Deutschland, Österreich und der Schweiz bleibt dagegen alles beim Alten und Disney+ wird wie geplant vom morgigen Dienstag an verfügbar sein. Allerdings werden wie bei anderen Streaming-Angeboten bereits geschehen Maßnahmen getroffen, um Belastung der landesweiten Netzwerk-Strukturen zu verringern. Dies hat der bei Disney für das Endkundengeschäft verantwortliche Manager Kevin Mayer in einem Statement zum morgigen Start des Angebots bekanntgegeben.