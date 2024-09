Disney+: Drei Monate für 6 Euro – „Alles steht Kopf 2“ im September

Der Video-Streaming-Dienst Disney+ bietet ab sofort ein zeitlich begrenztes Abonnement zu Sonderkonditionen an. Interessierte Nutzer können bis zum 27. September 2024 das sogenannte „Standard mit Werbung“-Abonnement zum reduzierten monatlichen Preis von 1,99 Euro abschließen.

Drei Monate für 6 Euro

Das neu gestartete Angebot beinhaltet eine dreimonatige vergünstigte Nutzung, nach deren Ablauf das Abonnement dann automatisch zum regulären monatlichen Preis von 5,99 Euro weitergeführt wird. Die Kündigung bleibt dabei jederzeit möglich.

Die Sonderkonditionen können sowohl von Neukunden als auch von Rückkehrern in Anspruch genommen werden. Voraussetzung für die Teilnahme ist jedoch ein Mindestalter von 18 Jahren.

Zudem hebt Disney+ den baldigen Start mehrerer Streaming-Neuerscheinungen hervor. Darunter befinden sich sowohl bereits bekannte Titel als auch gänzlich neue.

Das Disney „Standard mit Werbung“-Abonnement bietet eine kostengünstigere Möglichkeit, auf das Programm des Streamingdienstes zuzugreifen, allerdings mit regelmäßigen Werbeunterbrechungen.

„Alles steht Kopf 2“ ab 25. September

Ab dem 19. September wird die neue Marvel-Serie “Agatha All Along” verfügbar sein. Am 25. September folgt “Alles steht Kopf 2”, die Fortsetzung des erfolgreichen Pixar-Films. Bereits ab dem 20. September können sich Zuschauer auf die Dark-Comedy “Kinds of Kindness” von Searchlight Pictures freuen.

Zudem kehren mit neuen Staffeln die beliebten Serien “Only Murders in the Building” und “The Bear: King of the Kitchen” zurück.

Alle Neuvorstellungen bei Disney+ haben wir in unserem Artikel “Das kommt im September 2024 neu zu Disney+” zum Monatsanfang zusammengefasst. Insgesamt landen in diesem Monat 17 neue Filme und Serienstaffeln bei dem Streaming-Dienst, der angekündigt hat, zukünftig ebenso streng gegen geteilte Passwörter vorzugehen, wie dies bereits beim Platzhirschen Netflix beobachtet werden konnte.​