Die Lösung für Apples größten Designfehler (fast)

Die Magic Mouse wurde als laut Apple erste Multitouch-Maus der Welt vor mittlerweile mehr als zwölf Jahren vorgestellt. In der ursprünglichen Version sorgten allerdings noch zwei unter einer Bodenklappe verstaute AA-Akkus für die nötige Stromversorgung. Seit 2015 setzt die Magic Mouse 2 dagegen auf einen fest integrierten Akku, der berühmt-berüchtigt durch ein an der Unterseite eingestecktes Lightning-Kabel geladen wird.

Insert

You are going to send email to