devolo Giga Bridge Coax: Einzeladapter für zusätzliche Anschlüsse verfügbar

Ein klassischer Anwendungsfall wäre die „Verlängerung“ eines vom Netzanbieter beispielsweise im Keller platzierten Glasfaseranschlusses in ein anderes Stockwerk oder den Wohnbereich. Die devolo-Adapter werden zum Zweck der eigenen Stromversorgung direkt in einer Steckdose platziert, reichen den 230-Volt-Anschluss aber durch, sodass keine Steckdose verloren geht. Das Koaxkabel wird klassisch per Schraubverbindung angebracht und die Internetverbindung wird von dem Adapter dann in Form einer Gigabit-Ethernet-Buchse bereitgestellt.

Mit seinem Giga-Bridge-System hat devolo bereits vor anderthalb Jahren eine Lösung vorgestellt, mit deren Hilfe sich vorhandene Koaxial- oder Telefonkabel dafür verwenden lassen, einen an anderer Stelle im Haus positionierten Router mit einem Glasfaseranschluss zu verbinden. Als Ergänzung dazu ist nun auch der zusätzliche Erweiterungsadapter Giga Bridge Coax Extension verfügbar, mit dem sich dann zusätzliche Endgeräte wie Smart-TVs, Set-Top-Boxen oder Computer direkt in das schnelle Datennetz einbinden lassen.

