Deutscher Podcast Preis 2024: Das sind die 11 Gewinner

Am Donnerstagabend wurden in Berlin die Gewinnerinnen und Gewinner des Deutschen Podcast Preises 2024 bekannt gegeben. Die Preisverleihung fand im Prince Charles statt und wurde von Aminata Belli und Lena Cassel moderiert. Vor Ort waren zwar nur 250 geladene Gäste anwesend, allerdings konnte die Veranstaltung auch online über einen Live-Stream auf Instagram mitverfolgt werden.

Der Deutsche Podcast Preis wurde in insgesamt elf Kategorien verliehen, wobei die Preisträgerinnen und Preisträger in sechs Kategorien von einer Jury ausgewählt und in fünf Kategorien von der Öffentlichkeit per Online-Voting bestimmt wurden. Die Jury hat die eingereichten Podcasts in einem zweistufigen Verfahren bewertet.

6 Jury- und 5 Publikums-Preise

Die Gewinnerinnen und Gewinner der Jury-Kategorien:

In den Kategorien, die durch das Publikumsvoting entschieden wurden, gewannen:

Die Ehrungen für den Deutschen Podcast Preis wurden auch in diesem Jahr in der Berliner Werkstatt faktura von Künstlerinnen und Künstlern mit Beeinträchtigungen entworfen.

Der Deutsche Podcast Preis wird von einer Reihe namhafter Branchegrößen organisiert, zu denen unter anderem die Radiozentrale, die ARD Audiothek, Amazon Music, Axel Springer, Deutschlandfunk und RTL+ gehören.

In diesem Jahr gehört auch der Podcast-Anbieter Podimo zu den Partnern des Preises, der mit dem Podcast „Die Pochers! Frisch recycelt“ von Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden selbst auch für einen der Preisträger verantwortlich zeichnet.