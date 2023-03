Deutscher Hörbuchpreis 2023: Das sind die sieben Gewinner

Die Sprecherin Luise Helm hat für ihre Interpretation des Romans „Eine Frage der Chemie“ den Preis „Beste Unterhaltung“ verliehen bekommen. „Bester Podcast“ wurde die WDR-Produktion „ 17 Tage Scheitern – wie Freiwillige in Afghanistan aushalfen „. Und das „Besondere Hörbuch“ ist in diesem Jahr das fünfstündige Fantasy-Hörspiel „ Der Ring des Nibelungen „.

Als bestes Hörspiel wurde die neue Umsetzung des Klassikers „Bonjour tristesse“ ausgezeichnet, das einem „Urlaub am Meer“ gleiche und Zuhörer augenblicklich in die Idylle der Côte d’Azur abtauchen lassen würde.

Erstmals seit der Coronavirus-Pandemie wurde der Deutsche Hörbuchpreis in diesem Jahr wieder in Präsenz vergeben. Ausgezeichnet wurden Produktionen in sieben Kategorien, die von der siebköpfigen Preisträgerjury und einer gesonderten Kinderjury unter 350 nominierten Einsendungen ausgewählt wurden.

