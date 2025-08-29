ifun.de — Apple News seit 2001. 44 434 Artikel

Deutsche Welle und ARTE: Neue Allianz gegen Desinformation
6 Kommentare

Deutschland und Frankreich wollen ihre Zusammenarbeit im Medienbereich vertiefen und haben dazu im Rahmen des Deutsch-Französischen Ministerrats in Toulon eine Vereinbarung geschlossen, die eine neue Allianz gegen Desinformation entstehen lassen soll. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer erklärte, dass damit die demokratische Stabilität Europas gestärkt und die kulturelle Eigenständigkeit gesichert werden solle.

Anlass sei die zunehmende Bedeutung von verlässlichen Informationsangeboten in einer Zeit, in der gezielte Falschmeldungen stärker als politisches Instrument genutzt würden.

Ein zentrales Vorhaben ist eine engere Partnerschaft zwischen der Deutschen Welle und der französischen Rundfunkanstalt France Médias Monde (unter anderem für France24 verantwortlich). Beide Auslandssender sollen künftig ihre Kräfte bündeln und ihre Präsenz auf internationalen Märkten ausbauen. Damit sollen Inhalte auch in Regionen stärker verbreitet werden, in denen europäische Perspektiven bislang weniger vertreten sind.

Die Initiative knüpft an politische Impulse von Bundeskanzler Friedrich Merz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron an, die eine engere deutsch-französische Kooperation auch in kulturellen Fragen anstreben.

Arte

ARTE bekommt neue europäische Partner

Auch der deutsch-französische Kultursender ARTE wurde in die Erklärung aufgenommen. Seit Jahren gilt er als Symbol für die Zusammenarbeit beider Länder. Künftig soll er um weitere europäische Partner ergänzt werden, um Inhalte in mehr Sprachen anzubieten und ein breiteres Publikum anzusprechen. Ziel ist es, ARTE zu einer Plattform zu entwickeln, die den Austausch von Ideen innerhalb Europas erleichtert.

Welche konkreten Folgen die heute bekannt gegebene Kooperation haben wird, muss sich in den kommenden Monaten und Jahren erst noch zeigen.

29. Aug. 2025 um 17:54 Uhr von Nicolas


  • Die europäische Propagandamaschinerie muss doch zusammenarbeiten!
    Kann doch nicht sein
    dass man z.B. auf rtde,live andere Ansichten anschauen kann.

